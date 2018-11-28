Nokia 3310'da Bulunan, Bugün Mumla Aradığımız 7 Şey

Takvimler 1 Eylül 2000 tarihini göstermiş, henüz "akıllı" takısının sadece canlılarda kullanıldığı bir yıllarda, döneminin en kullanışlı mobil cihazı piyasaya sürülmüştü. Nokia'nın efsane telefonu 3310'da bulunmasına rağmen, bugünün telefonlarında bulunmayan özellikleri listeledik.

Efsaneler efsanesi, gönüllerimize taht kuran namıdiğer “reyiz” hakkında hepimiz bir şeyler duymuşuzdur. Duyduklarınızın bir kısmı şehir efsanesi olsa da bazılarının doğruluk payı yüksek. 18 yıldır, dünyanın en bilinen telefonu olan 3310 ile ilgili hala az bilinen şeyler de var.

Akıllı telefonlar geldikten sonra gönlümüzün tahtına sahip olan "reyizin" çok da bilinmeyen detaylarına, gelin hep birlikte bakalım.

7. Şarj konusunda da ölümsüz sayılırdı:

Bugünkü telefonlarla karşılaştırıldığında batarya konusunda fark yaratan 3310, 55 saatlik konuşma süresi ve 245 saatlik bekleme süresi gibi özellikleri, sadece 1000 mAh’lik bir bataryaya ile sağlıyordu.

6. Yaşlı olsa da eski hızlılardandı:

Son model telefonlarda bile ortalama açılma süresi 10 ila 20 saniye arasındayken 3310, 8 saniye içerisinde Yılan oynamaya hazır hale gelebiliyordu.

5. Yeniliklerle birlikte gelerek çığır açtı:

Nokia 3310’un çıktığı zamanlarda diğer telefonlarda 160 mesaj karakteri limiti bulunuyordu. Ancak "reyiz" bu sayıyı 459’a çıkararak rakiplerini neredeyse üçe katladı.

4. Tabii ki satış rekorlarını alt üst etti:

Nokia 3310 ticari açıdan da bir başarı olarak tarihe geçti. Çıktığı sene 126 milyon adet satarak Nokia’nın en bilinen telefonu haline geldi. Karşılaştırma yapabilmeniz için şunu söyleyebiliriz, iPhone çıktığı sene sadece 25 milyon adet satıldı.

3. Gönüllere taht kurdu derken boşuna söylemiyoruz:

2015 yılında Finlandiya, ulusal emoji çıkaran ilk ülke olmuştu. Nokia’nın kurulduğu ülkenin çıkardığı emojilerde sauna ve headbang yapan birinin yanı sıra Nokia 3310 da bulunuyordu. Anlayacağınız “reyiz” dünyaca ünlü ve fazlasıyla seviliyordu.

2. Hepimizin bildiği gibi tek rakibi Hollywood efsanesi Chuck Norris'ti:

Tabii ki de “reyizin” sağlamlığından bahsetmeseydik bu listeyi tamamlamış olamazdık. Hepimiz “betona at, betonu kırsın” gibisinden cümleleri duymuşuzdur. Cihaz Hong Kong'da bir biber gazı kapsülünü absorbe ederek hayat bile kurtarmıştı.

1. Yeni Nokia 3310'a sağlamlık testi yaptığımız efsane video!

Seni seviyor, her zaman da seveceğiz reyiz. Umarız, günün birinde hak ettiğin şekilde geri dönersin.