Özellikle erkekler tarafından sıklıkla tercih edilen boxer şortlarının isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bugün sizlere bu şortların isim kökenini ve tarihçesini açıklayacağız.

Her gün kullandığımız bazı şeyler var. Pek çoğunun isminin nereden geldiğini veya ilk olarak hangi amaçla üretildiğini düşünmeden kullanmaya devam ediyoruz. Bu durumu tersine çevirmek için sizlere sık sık günlük hayatın içinden bilgi içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Bugün ise sizlere özellikle günümüzde erkek iç çamaşırı denildiğinde ilk akla gelen boxer(baksır) şortlardan bahsedeceğiz. Neden bazı iç çamaşırlarına külot denilirken erkeklerin sıklıkla kullandığı bu iç çamaşırlarına baksır deniyor?

İşin içerisine mantığımızı soktuğumuzda bunlara baksır şort denmesinin sebebinin boksörlerden geldiğini düşünebiliriz. Bu görüş gerçekten de doğru. Baksır şortlar, hayatımıza boksörlerin kullandığı şortlardan geliyor. Peki bu ismin hayatımıza nasıl girdiğini, tarihçesinin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Hadi gelin baksır şortların tarihçesine yakından bakalım.

Boxer (Baksır) şort ismi nereden geliyor?

Boxer şort, ilk olarak 1925 yılında icat edildi. Ancak bu şortların popülaritesi uzun yıllar içerisinde yayıldı. Hatta bir dönem popülerleşip daha sonra unutuldu. Günümüzde ise hemen hemen her erkeğin pantolonunun altında bu şortlardan yer alıyor. Bu rahat iç çamaşırının tarihçesine inmeden önce isminin nereden geldiğine bakalım. Boxer kelimesi, aslında İngilizce bir kelime. Türkçe'ye "boksör" olarak çevrilen bu kelimeyi iç çamaşırı için okurken doğrudan İngilizce okunuşunu Türkçe'ye uyarlayarak "baksır" şeklinde kullanıyoruz.

Boxer şortun tarihçesi ne?

Çoğunluğu erkekler tarafından kullanılan, kadınlar arasında ise yeni yeni popüler olmaya başlayan boxer şortlar, ilk olarak 1925 yılında Everlast boks takımının kurucusu Jacob Galomb tarafından üretildi. Boks yaparken daha esnek ayak hareketleri yapmak için üretilen bu şortlar, elastik bel bandı ve esnek kumaşıyla boksöre çok daha rahat bir çalışma imkanı sunuyordu. Bu şortların ilk başta boksörler için üretilmesi de günümüzde boxer şort olarak isimlendirilmesini sağladı.

Bu şortlar ilk çıktığında normal insanlar tarafından çok fazla tercih edilmedi. Boxer şortların popülerlik kazandığı ilk tarih II. Dünya Savaşı ve sonrasına dayanıyor. II. Dünya Savaşı'nda bazı devletler askerlere boxer şort vermeye başladı. Savaştan dönen insanlar bu şortların rahatlığına alışmıştı ve sonrasında da tercihlerini baksır şortlardan yana kullandılar. Bu popülarite 70'lere kadar devam etse de sonrasındaki 20 sene boxer şortlar yeniden rafa kaldırıldı. 90'lara girildiğinde ise günümüze kadar uzanan efsane yeniden uyanacaktı.

Boxer şortların yeniden yükselişi

80'lerin sonunda moda tasarımcıları boxer şortlara yeniden hayat vermeye başladı. Bel yüksekliğini aşağı indirip marka logolarını büyük bir şekilde yerleştiren tasarımcılar, boxer şortlara olan ilgiyi yeniden artırmaya başlamıştı. Özellikle 80'lerin sonunda Nick Kamen ve Brad Pitt gibi Hollywood yıldızlarının yer aldığı reklamların ardından boxer şortlarının satışı adeta tavan yaptı. Günümüze geldikçe daha da fazla tercih edilen boxer şortlar, özellikle genç insanları kendine çekti.

Bugün sizlere boxer şort isminin nereden geldiğini ve bu iç çamaşırının tarihçesini aktardık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.