Günümüz 2021’inde artık birçok şey internet üzerinden halledebiliriz. Hatta öyle ki, dijital tasarımları yapmak bile birçok programı kullanımını gerektirmeden internetteki uygulamalar aracılığıyla çok basit bir şekilde yapılabiliyor.

Canva, tasarım işlerinde kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı bir internet tarayıcı uygulaması. Kitap kapaklarından iş kartlarına kadar aklınıza gelebilecek bir çok yerde Canva imdadınıza koşabiliyor. Özellikle basit kullanımı ve opsiyonel tasarımları uygulamayı oldukça ilgi çekici kılıyor. Pek çok ücretsiz temaya sahip Canva'da ihtiyacınıza göre ücretli tema seçenekleri de yer alıyor.

Canva, bilgisayarınıza herhangi bir program indirme ihtiyacı duymadan tarayıcı üzerinden açabileceğiniz bir sekmeyle görsel tasarımlar yapabilmenize olanak tanıyan son derece işlevsel bir uygulama. Bizler de sizler için Canva üzerinden yapabileceğiniz şeyler hakkında bir liste hazırladık.

Tarayıcı üzerinden çalışan Canva ile yapabileceğiniz 9 tasarım

Albüm kapakları

Etkinlik davetiyeleri

Youtube kanal resmi

İş kartları

İnfografik özgeçmiş

Hediye çekleri

Yıllık kapakları

Kitap kapakları

Restoran menüsü

Albüm kapakları

Müzisyenler için albüm kapakları oldukça önemlidir ve Canva’nın ise tüm müzik türleri için temaları mevcut. Yaptığınız müziğin temasının ne olduğu farketmeksizin elinizin altında birçok seçenek mevcut olacak. Aynı zamanda yaptığınızı paylaşıp başkalarından fikir almanızda mümkün.

Etkinlik davetiyeleri

Düğünler, doğum günü partileri, hayır etkinlikleri ve daha fazlası için Canva oldukça kullanışlı davetiye seçenekleri sunuyor. Tıpkı kitap kapaklarında olduğu gibi bir tasarım düzeni seçip işe koyulabilirsiniz. Tasarladığınız her şey için yazı tipi, stil boyutu ve rengi gibi birçok özelliği değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda tasarladığınız davetiyeleri doğrudan sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz.

Youtube kanal resmi

Kendi Youtube kanalınızın Canva’da bulunan müzik, doğa, yemek, oyun vb. tasarımlar ile ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tasarımdaki her öğeyi değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda tasarım üzerinde esnek bir şekilde hareket edebilmenizi sağlıyor.

İş kartları

Yeni bir kartvizit oluşturmak da Canva’da yapabileceğiniz tasarımlardan biri. Günlük kullanımdan daha ciddi işler için kullanabileceğiniz durumlara kadar birçok farklı tema mevcut. Kendinize ve işinize uygun bir tema seçtikten sonra gerisi oldukça kolay olacaktır.

İnfografik özgeçmiş

Özgeçmişinizin işe yarayacağı bir sektörde çalışıyorsanız Canva’nın sağladığı özelliklere bir göz atmak isteyebilirsiniz. Tasarımları oldukça temiz ve profesyonel gözükmesinin yanı sıra; becerilerinizi, deneyimlerinizi ve başarılarınızı çeşitli şekillerde vurgulamanıza yardımcı olur.

Hediye çekleri

İşletmeniz tatiller, özel günler vb. şeyler için hediye çekleri satıyorsa eğer Canva’dan tasarımını yapmanız mümkün. Yemekler, içkiler ve diğer hediyeler için oldukça geniş bir tasarım yelpazesi mevcut. Sadece hediye çekleri için de değil, aynı zamanda müşterilerinize dağıtmak için kupon da oluşturabilirsiniz.

Yıllık kapakları

Okulunuz için bir yıllık hazırlamanız gerekiyorsa Canva yardımınıza koşacaktır. Basitçe bir düzen oluşturup işinizi halledebilirsiniz veya bir miktar ödeme istiyors olsa da eksiksiz bir yıllık için başka temalara da başvurabilirsiniz. Bazı temalar ödeme yapmanızı istese de normal temalar da işinizi görecektir.

Kitap kapakları

Eğer ki yazarsanız, kitap kapağı hazırlamak Canva ile çok kolay. Başlamak için birçok ücretsiz tasarım düzeni arasından herhangi birini seçmeniz yeterli. Yemek kitaplarından aşk romanlarına kadar, ihtiyaçlarınıza uygun birini bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Restoran menüsü

Mağazanız, kafeniz veya restoranınız için bir menü tasarlamanız gerekiyorsa, Canva’nın opsiyonlarından birini seçebilirsiniz. Tatlılardan, lezzetli biralara kadar menünüzü tasarlamak oldukça kolay. Her bir öğeyi düzenleyebilir, silebilir, gruplayabilir veya grubunu çözebilirsiniz.