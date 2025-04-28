Google, Android kullanıcılarının eSIM verilerini Google One üzerinden yedekleyip geri yükleyebileceği bir özellik geliştiriyor.

Google, Android kullanıcılarının eSIM verilerini yedekleyip geri yüklemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik Google One cihaz yedekleme sistemi üzerinden kullanılabilecek.

Günümüzde çoğu akıllı telefon fiziksel SIM kartlara alternatif olarak eSIM desteği sunuyor. Ancak eSIM kullananlar, telefon değiştirirken operatör yardımı olmadan veri taşıma konusunda bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Google ise bu durumu kolaylaştırmak için eSIM verilerini de cihaz yedeklemenin bir parçası haline getirmeye hazırlanıyor.

Google One yedeklemesine eSIM desteği geliyor

Google Play Hizmetleri'nin 25.16.33 beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, kullanıcılar yakında SIM verilerini de yedekleyebilecek. Hâlihazırda Google One, kişiler, arama geçmişi, cihaz ayarları, uygulama verileri ve mesajların yedeklenmesine imkan tanıyor.

Google, yeni özelliğin özellikle eski cihazın çalışmadığı ya da iki cihazın aynı anda kullanılamadığı durumlarda eSIM verilerini yeni telefona aktarmayı kolaylaştıracağını açıkladı. Ancak bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir tarih paylaşmadı.