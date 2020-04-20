Independent Türkçe, indyturkish.com Üzerinden Hizmet Veriyor

Türkiye'deki yayın hayatına yaklaşık bir yıl önce başlayan Independent'in, ülkemizdeki internet sitesine erişim yasağı getirildi. Independent Türkçeye göre BTK tarafından dün gece itibarıyla alınan karar, kendileri ile ilgili değil ve misilleme amaçlı.

Bundan yaklaşık bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, İngiltere'nin en popüler haber kaynaklarından Independent'in, ülkemizde Türkçe olarak yayın hayatına başladığını aktarmıştık. Bugün ise sizlere, Independent Türkçenin ülkemizdeki erişim engelinden bahsedeceğiz. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Independent Türkçeye artık Türkiye'den erişilemiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aldığı bir karar ile Independent Türkçeye idari tedbir kararı uygulamaya başladı ve tedbir kapsamında Independent Türkçeye erişim yasaklaması getirildi. Eğer an itibarıyla Independent Türkçenin resmi internet sitesine erişmeye çalışırsanız, ne yazık ki başarısız olacaksınız. Konuyla ilgili olarak Independent Türkçe yetkililerinden de bir açıklama geldi.

Independent Türkçeye göre alınan karar misilleme amaçlı

BTK'nın erişim engeli getirdiği Independent Türkçenin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan kararın haksız olduğunu dile getiren Çiçek, Suudi Arabistan yönetiminin Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapçaya yönelik uyguladığı erişim engelinden sonra böyle bir karar aldığının, bu durumun bir misilleme olduğunun konuşulduğunu söyledi. Nevzat Çiçek, alınan kararın devletler arası bir durum olduğunu vurguladı.

Independent Türkçenin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'e göre erişim kararı geçtiğimiz gün itibarıyla alınmış durumda. Konuyla ilgili mahkeme kararı ise bugün itibarıyla hayata geçirilmiş ve tebliğ, henüz kendilerine ulaştırılmamış. Edinilen bilgilere göre BTK, başta İngiltere olmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli toplam 18 internet sitesine erişim engeli getirmiş durumda.

Independent Türkçenin internet sitesine girdiğinizde karşılaşacağınız görüntü

Independent Türkçenin internet sitesine erişim engeli getirilmiş olmasına rağmen yayın organı, hizmet vermeyi sürdürüyor. Başka bir internet sitesi ismiyle haber paylaşımlarına devam eden şirket, "www.indyturkish.com" üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. BTK'nın aldığı kararın nihai sonucunun ne olacağı, söz konusu alan adının artık daima engelli kalıp kalmayacağını ise zaman gösterecek.