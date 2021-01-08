Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen ve 2018’de yayınlanan yerli mesajlaşma uygulaması Dedi, WhatsApp’ın güvenirlik tartışmaları nedeniyle ve sunduğu özellikler ile karşımıza çıkıyor.

Facebook’un veri politikalarını güncellemesiyle birlikte WhatsApp’ın gönderdiği bildirim, tüm dünyadaki kullanıcıların canını sıktı. Söz konusu bildirimleri kabul etmeyenler 8 Şubat’tan itibaren WhatsApp kullanamayacaklar. Hal böyle olunca WhatsApp alternatiflerine olan ilgi de tavan yapmış durumda.

Aslında Telegram, Elon Musk’ın tavsiyesi ile gündeme gelen Signal, Turkcell’in BiP Messenger’ı gibi hem yerli hem de yabancı alternatifler var. Ancak özel bir şirket yerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kontrolünde geliştirilen Dedi uygulaması, Ağustos 2020’den beri uygulama marketlerinde bulunuyor.

BTK’nın haberleşme uygulaması Dedi neler sunuyor?

Kaybolan mesajlar ile sohbet imkanı,

Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma

GIF, konum, doküman gönderme

Sesli mesajlaşma

Sesli ve 8 kişiye kadar videolu görüşme

Son görülme ve çevrim içi özelliği bulunmuyor

Bir mesajlaşma uygulamasından beklenen temel özellikleri karşılayan Dedi, standart kullanıcılar için ideal bir platform. Elbette global çaptaki rakiplerine göre eksikleri gözünüze çarpabilir. WhatsApp’a alışkanlığınız varsa Dedi’yi ilk kullandığınız dönemde zorlanabilirsiniz. Ancak tüm bunlara rağmen reklamsız, verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı bir sisteme kavuşmuş oluyorsunuz.

Tabii ki de WhatsApp’ın ana kullanım sebeplerinden birisi olan “Herkes WhatsApp kullanıyor diye kullanıyorum” problemi, Dedi’ye geçiş yapınca da yaşanacak. Ancak yakın çevreniz ile bir alternatif arıyorsanız deneyebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp’a alternatif diğer uygulamalara yer verdiğimiz içeriğe de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dedi uygulaması hakkında söylememiz gereken bir diğer önemli detay da verilerinizin BTK kontrolü altında olması. Bu da kullanıcıları "Mesajlaşmalarımı devlet takip edecek mi?" endişesine sürüklüyor. Ancak bu durum, yerli yabancı hemen her uygulama için geçerli olabilir. Resmi kurumlar, eğer ortada suç teşkil edecek bir durum varsa, kullandığınız uygulama WhatsApp bile olsa bilgilerinizi şirketlerden talep edebiliyor. Elbette yerli uygulamalar söz konusu olduğunde devletin bu verilere ulaşması daha kolay olabiliyor.

Dedi uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan Android ya da iPhone’a indirip deneyebilirsiniz: