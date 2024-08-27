Bugatti Chiron farları Porsche 911 fiyatına yakın yüksek maliyetleriyle dikkat çekiyor. Şanzıman değişimi ve diğer parçalar da pahalı.

Bugatti Chiron'un farları, yüksek maliyetleriyle dikkat çekiyor. eBay Almanya'da, Chiron’un Pur Sport ve Super Sport 300+ modellerine uyumlu bir set, 164.000 Dolar (5.576.920 Türk Lirası) gibi yüksek bir fiyata listelenmiş durumda. Bu fiyat, neredeyse yeni bir Porsche 911 Carrera GTS almaya yetebilecek kadar yüksek!

Farlar Polonya merkezli bir satıcı tarafından satışa sunulmuş ve Avrupa ülkelerine 1.100 Dolar (37.394 Türk Lirası) karşılığında gönderim yapılabiliyor. Rusya ve Ukrayna gibi bazı bölgeler teslimat dışında bırakılmış. Farların Polonya’daki başka bir sitede 110.000 Dolar (3.756.300 Türk Lirası) gibi daha uygun bir fiyata satıldığı da belirtiliyor.

Chiron farlarının yanında diğer şaşırtıcı yüksek maliyetler

Bugatti Chiron yalnızca bu yüksek fiyatlı farlarla sınırlı değil. Araç sahipleri, arka farlar için 10.000 Dolar (340.300 Türk Lirası), yedek anahtar için 13.547 Dolar (460.406 Türk Lirası), lastik seti için 8.449 Dolar (287.261 Türk Lirası) gibi büyük harcamalar yapmak zorunda kalıyor.

Ayrıca şanzıman değişimi 185.000 Dolar (6.290.550 Türk Lirası) gibi uçuk bir maliyeti beraberinde getiriyor. Veyron da benzer şekilde yüksek maliyetler içeriyor ve yeni Tourbillion modelinin de bu yüksek fiyat trendini sürdüreceği öngörülüyor.