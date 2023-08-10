Bugatti, bir müşterisinin isteği üzerine tasarladığı ve inşa ettiği dünyadaki tek "Chiron Super Sport Golden Era" modelini tanıttı.

Bir daha asla dert etmeyecek kadar parası olanların bile zar zor alabildiği Bugatti araçlar arasına bugün bir yenisi daha katıldı. Sadece bir kişi için özel üretilen yeni “Bugatti Chiron Golden Era” tanıtıldı.

Üzerinde muhteşem çizimler barındıran, renkleriyle çölden çıktım şehre diye bağıran Golden Era’nın yapımı, tam 2 yıl sürdü. Sadece içinde ve dışında gördüğümüz çizimlerin tamamlanması bile 400 saati aşkın iş yükü aldı. Proje, Bugatti’ye göre bugüne kadarki en zorlu projelerden birisi oldu.

Karşınızda özel üretim Bugatti Chiron Golden Era:

Bugatti Chiron Golden Era, Chiron Super Sport’un donanımlarını orijinal haliyle taşıyor. Ancak sadece yolcu tarafında Type 41 Royale ve Type 57 SC Atlantic gibi ikonik araçları içeren 26, sürücü tarafındaysa 19 ayrı çizim bulunuyor.

Aracın ne kadara mâl olduğu paylaşılmadı. Ancak bunun bir Bugatti Chiron (hemen hemen 3 milyon dolardan başlayan fiyatlara sahip) ve çokça emek harcanan bir model olduğunu göz önüne alırsak, pek de hayal edebileceğimiz miktarlar değil.

Bugatti tarihini her sürüşünde yanında taşıyacak bu aracın alıcısına da şimdiden hayırlı olsun diyelim…