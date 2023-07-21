Bugatti'nin ikonik hiper otomobili Chiron'un yeni versiyonunun ne zaman geleceği belli oldu. Direkt şirketten gelen açıklamalara göre araç seneye tanıtılacak, 2026'da satışa çıkacak. Otomobil, hibrit motorla gelecek.

Fransa merkezli lüks otomobil markası Bugatti’nin sevilen aracı Chiron’un yeni versiyonunun ne zaman geleceği otomobilseverler tarafından merakla bekleniyordu. Şirketin tasarım yöneticisi Achim Ainschedit’ten gelen yeni açıklamalar, otomobil hakkında önemli bilgileri bizlerle buluşturdu.

Autocar’a konuşan Ainschedit, verdiği demeçte arabanın tamamlandığını belirterek, “Araç bitti. Prototipi birkaç ay önce teslim ettik” ifadelerini kullandı. Ainschedit’in Chiron hakkındaki açıklamaları, 19 yılın ardından şirketten ayrılacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Yeni Chiron seneye tanıtılacak, hibrit motora sahip olacak

Ainschedit’e göre yeni nesil Chiron’un tanıtımı önümüzdeki yıl gerçekleştirecek. Aracın piyasaya sürülüşü ise 2026 yılında olacak. Otomobille ilgili dikkat çeken bir diğer kısım ise hibrit olarak gelmesi olacak. Autocar, yeni bir V8 motorun bir şekilde elektrikle eşleştirileceğini söylerken markanın diğer detayları paylaşmadığını belirtiyor.

Yine Autocar’a konuşan Bugatti’nin yeni tasarım direktörü Frank Heyl de Chiron’un Mistral’den daha da harika olacağını belirtti ve bekleyenlerin onlara güvenmesi gerektiğini belirtti. Heyl; otomobilin teknoloji, yenilik, tasarım gibi konularda “inanılmaz” olduğunu kaydediyor.

Tasarım tarafında at nalı şeklindeki ızgarası gibi imzalarını korunacağı, ancak Bugatti’yi yeni bir çağa sokacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Chiron’un halefi olacak otomobilin isminin aynı mı kalacağı, yoksa değişip değişmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.

Şu 20 yıllık sürede 16 silindirli motora sahip olmayan ilk Bugatti olacak yeni Chiron’un, tahmin edebileceğiniz gibi çok pahalı bir fiyatla çıkış yapması bekleniyor. Autocar’ın aktardığına göre araç, Mistral’i de geçerek 5 milyon doların üstünde bir fiyata sahip olabilir.