Ütü yapmak... Kimi için bir terapi, kimi içinse sıradan bir ev işi. Ama hepimiz için ortak bir gerçek var: İyi bir ütü, günlük hayatımızda büyük bir fark yaratır. Peki, bu ütü seçimi konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz?

Görünüşü ile göz kamaştıran buhar kazanlı ütüler ve geleneksel ütüler arasında nasıl bir seçim yapmalıyız? Buhar kazanlı ütüler, son yıllarda popülerliğini artırırken, buharlı ütüler de sadeliği ve kolay kullanımı ile hâlâ pek çok evin vazgeçilmezi.

Kazanlı ütülerin buğusu altında kalan normal ütülerin sadeliğini keşfedecek ve hangi ütünün hayatınıza daha uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız. “Acaba buhar kazanlı ütü mü yoksa buharlı ütü mü alsam?” diye kara kara düşünüyorsanız, bu yazı tam size göre. Haydi, bu iki ütü tipi arasındaki farklara yakından bakalım ve alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim!

İnatçı kırışıklıklar için tercih edebileceğiniz: Philips Azur 3000 W Buharlı Ütü

Ah o yok mu bir türlü açılmayan kırışıklıklar, hele bir de keten gömlekler ve pantolonlar. Eğer jilet gibi kıyafetler istiyorsanız Philips Azur GC4909/60 3000 W Buharlı Ütü’yü inceleyebilirsiniz. 250 g’a kadar şok buhar sunan bu ütü, kumaşlara derinlemesine nüfuz ediyor.

Son dakika giyeceği kıyafeti düşünenler ve ütünün ısınma süresini en aza indirmek isteyenlere de avantaj sunan Philips, 3000 W hızlı ısınma süresi ve gücü sağlıyor. Taban üzerinde iken 2 dakika sonra otomatik kapanması ise özellikle ütüyü unutup gidenlerin imdadına yetişiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatlı ütü arayanlara: Arzum Ar684 Olivya Seramik Tabanlı Ütü

Hem işimi görsün hem de fiyatı makul olsun diyorsanız Arzum Ar684 Olivya 2400W Seramik Tabanlı Ütü’yü alışveriş sepetinize ekleyebilirsiniz. Sadece yatay değil dikey ütüleme fırsatı sunması da ütünüzü istediğiniz şekilde yapma olanağı veriyor.

Ütü temizlemenin de bir dert olduğunu düşünürsek Arzum Ar684, bunu sizin yerinize yapıyor ve kendini temizleyerek uzun süreli kullanım sunuyor.

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Her kumaşa, her bütçeye hitap eden: Tefal Turbo Pro Buharlı Ütü

Kırışıklık açacağım diye ütü ile savaş verenler burada mı? Eller kalktıysa sizi Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü’yü incelemeye davet ediyoruz. Kendisinin turbo özelliği en inatçı kırışıklıkların bile hakkından gelmeye yetiyor. Maksimum buhar vadeden pro buharlı ütü, eko modu ile yüzde 20 enerji tasarrufu sağlıyor.

Yatay modda hareket etmeyince kapanan bu ütü, dikey modda da kendini 8 dakika içerisinde kapatıyor. Yani bu da bir anlık dalgınlıklarda güven veriyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Buhar kazanlı ütünün güçlü ütüleme özelliğine örnek olabilecek: Philips Perfectcare Elite Buhar Kazanlı Ütü

Buharlı ütülerin yanı sıra buhar kazanlı ütülerin avantajları da bir hayli fazla. Eğer ütülerinizi topluca yapıyorsanız, yaparken de çabucak bitsin istiyorsanız Philips Perfectcare Elite Plus Gc9682/80 2700 W Buhar Kazanlı Ütü ile tanışabilirsiniz.

Akıllı otomatik bu ütü, güçlü buharı ile kırışıklıkları bir çırpıda açıyor. Üstün kayma özelliğindeki tabanı ise çamaşırlarınızın üzerinde yağ gibi akıyor. Isı ayarı gerektirmeyen, 1,8 litre su haznesi ve sessiz buhar teknolojisi ise Philips Perfectcare Elite Plus’ı öne çıkaran diğer özellikler arasında.

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Cep yakmayan buhar kazanlı ütü: Fakir Veronica Buhar Jeneratörlü Ütü

Fakir Veronica Buhar Jeneratörlü Ütü, 2000 W ve 2000 bar buhar basıncı ile işinizi oldukça kolaylaştıracak bir ürün. Buhar kazanlı ütünün keyfini yaşarken bütçenize de destek sağlamak istiyorsanız Fakir jeneratörlü ütü modelini inceleyebilirsiniz.

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Profesyonel bir verim arayanlara: Tefal Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü

Yüksek basınç ve şok buhar özelliklerinin bir araya gelerek ütüleme süresini kısaltan Tefal GV9570 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü ile kırışıklıklarınızı çok daha kolay açabilirsiniz. Kullanıcı memnuniyeti sunan buhar kazanlı ütüde, kumaş seçimi şansı da mevcut. Bu sayede kıyafetinize göre ütünüzü ayarlayabilirsiniz.

Bakterilerin yüzde 99’unu öldürme özelliği ise ütüyü hijyen için de yapanların beğeneceği bir teknoloji. Kumaşlarınıza hak ettiğini vermek istiyorsanız buhar kazanlı ütü ihtiyacınızı Tefal Pro Express Ultimate ile giderebilirsiniz.

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İster evde ister seyahatte kullanabileceğiniz Kiwi Buharlı Dikey Ütü

Konu ütü ve pratiklik olunca dikey bir ütü evinizin mutlaka bir köşesinde olmalı. Çıktığı ilk günden beri herkesin radarında olan Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü’yü alarak ayaküstü ütünüzü yapabilirsiniz.

Portatif bu ütünün avantajlarından biri ise bavula sığacak kadar küçük ve hafif olması. Eğer sık sık seyahat ediyorsanız ve kıyafetlerinizin buruşmaması için çaba harcıyorsanız bu çabanıza Kiwi Buharlı Dikey Ütü çare olacaktır.

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Dikey buharlı ütüye alternatif arayanlara Philips El Tipi Buharlı Düzleștirici

Zamandan ve zahmetten tasarruf edilecek bir diğer pratik ürünümüz de Philips STH3010/70 El Tipi Buharlı Düzleștirici. Bu ütünün öne çıkan bir diğer özelliği katlanabilir olması. Daha kompakt, daha da taşınabilir bir ürün için göz atabilirsiniz.

Ütülenebilir tüm kumaşlarda güvenle ütüleme sağlayan el tipi buharlı düzleştirici, 30 saniyede kullanıma hazır hâle geliyor.

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Her yere götürebileceğiniz Altus HandyGo 2'si 1 Arada Ütü & Kırışık Giderici

Görsele bakınca ütü olduğundan şüphe edebilirsiniz ama Altus’un yeni tasarımı hem ütü hem de kırışık giderici özelliği ile her yerde emrinize amade. 12 dakika boyunca aralıksız buhar veren bu ütü ile birçok kıyafetinizi ütüleyerek dışarıya çıkmaya hazırsınız.

Altus HandyGo AL 5533 A 2'si 1 Arada Ütü & Kırışık Giderici, dikey ütüler gibi seyahatler için de ideal. İstediğiniz yere götürebilir, ihtiyacınız olan her an ütü yapabilirsiniz.

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Buhar kazanlı ve buharlı ütü arasında ne gibi farklar var?

Ütü çeşitliliğinde “buharlı” ve “buhar kazanlı” terimleri sıklıkla karşımıza çıkar. Peki bu iki tip ütüyü birbirinden ayıran özellikler neler?

Her iki ütü türü arasında öne çıkan özelliklerden biri de kullanım kolaylığı ve ısınma süresini beklemedir. Buhar kazanlı ütüler, her ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olsalar da buharlı yani klasik ütülere göre biraz daha geç ısınır.

Buharlı ütüler daha basit yapıda tasarlanır. Su hazneleri daha küçüktür. Buhar kazanlı ütülerde ise su haznesi ayrıdır ve daha büyüktür. Bu özellik, her iki ütü arasında boyut farkı oluşturur.

oluşturur. Buhar kazanlı ütüler ile daha uzun süre boyunca su doldurma derdi olmadan ütü yapabilirsiniz.

ütü yapabilirsiniz. Buhar basıncı sebebiyle buhar kazanlı ütüler ile kırışıklıklardaki etkiler daha etkili şekilde giderilir. Buharlı ütüler ise genellikle günlük kullanıma daha çok uygundur.

daha çok uygundur. Buharlı ütüler, kazanlı ütülere göre daha az enerji tüketirler.

Model, özellik ve fiyata göre farklılık gösterse de genellikle buharlı ütüler daha uygun fiyatlıdır.

Ütü alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ütü ihtiyacınız artık baş göstermişse ve ne alacağınıza karar veremiyorsanız bu ipuçlarına göz atarak alışverişinize karar verebilirsiniz.

Eğer buhar kazanlı ütü düşünüyorsanız, buhar gücünün ayarlanabilir olmasına dikkat edin. Farklı kumaş türleri farklı sıcaklık ve buhar seviyeleri gerektirir. Normal ütülerde ise sıcaklık ayarlarının kolay ve anlaşılır olmasına özen gösterin.

dikkat edin. Farklı kumaş türleri farklı sıcaklık ve buhar seviyeleri gerektirir. Normal ütülerde ise sıcaklık ayarlarının kolay ve anlaşılır olmasına özen gösterin. Ütünün taban malzemesi hem ütüleme kalitesi hem de dayanıklılık açısından gerekli. Seramik, paslanmaz çelik veya titanyum gibi malzemeler, iyi ısı iletimi ve kayganlık sağlar.

gibi malzemeler, iyi ısı iletimi ve kayganlık sağlar. Buhar kazanlı ütülerde, su tankı kapasitesi uzun süre kesintisiz ütü yapabilmeniz için gereken bir detay. Daha büyük bir tank, sık sık su doldurma ihtiyacını azaltır.

ihtiyacını azaltır. Ütü kablosunun uzunluğu , kullanım kolaylığını etkiler. Ayrıca ütünün elinize rahat oturması ve kullanımı sırasında rahatlık sağlaması da önemli.

, kullanım kolaylığını etkiler. Ayrıca ütünün elinize rahat oturması ve kullanımı sırasında rahatlık sağlaması da önemli. Kendi kendini temizleme, damlama önleyici sistem, dikey buharlama gibi ek özellikler, kullanım kolaylığı ve verimlilik açısından değerlendirilmelidir.

dikey buharlama gibi ek özellikler, kullanım kolaylığı ve verimlilik açısından değerlendirilmelidir. Fiyat, genellikle ütünün özellikleri ve kalitesiyle doğru orantılı. Markaların müşteri hizmeti ve servis ağlarını kontrol etmeden alışveriş yapmamaya özen gösterin.

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