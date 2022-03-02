John Wick ve Deadpool gibi filmlerle adından sıkça söz ettiren David Leitch’in yönettiği ve yıldızlar geçidi gibi olan oyuncu kadrosuyla göz dolduran Bullet Train'in fragmanı yayınlandı.

Son dönemlerde sinemada bolca kitap uyarlaması filmler görmeye başladık. Bunlardan kimileri başarılı olurken kimileri ise bolca eleştiri almıştı. Japon yazar Kotaro Isaki’nin aynı isimli kitabından esinlenilen Bullet Train de bu ‘kitap uyarlaması filmler’ arasında yerini almaya hazırlanıyor.

John Wick, Deadpool 2 ve Atomic Blonde (Sarışın Bomba) filmleriyle adından sıkça söz ettiren David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve âdeta yıldızlar geçidi gibi olan oyuncu kadrosuyla göz dolduran Bullet Train’in fragmanı nihayet yayınlandı.

İşte Bullet Train’in nefes kesen fragmanı

Film, trendeki bir çantayı almak isteyen ana kahramanımızın (Brad Pitt) aynı çantanın peşinde olan bir grup tetikçi ile yaşadığı aksiyon dolu yolculuğu konu alıyor. Filmin kadrosunda Eternals filminden tanıdığımız Brian Tyree Henry, Kara Şovalye Yükseliyor filmindeki performansı ile akıllara kazınan Joey King,Kickass ve Tenet filmlerinden tanıdığımız Aaron Taylo-Johnson, aksiyon filmlerinin sevilen kötü adamlarından Hiroyuki Sanada ve birçok oyuncu bulunuyor.

Günümüz Japonyasında geçen filmin fragmanına baktığımızda ise bizi aksiyon dozunun yüksek olduğu eğlenceli bir filmin beklediğini söyleyebiliriz. Bullet Train, 17 Temmuz tarihinde sadece sinemalarda vizyona girecek.