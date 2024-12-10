Araştırmacılar, Çin’in bir bölgesinde rastladıkları çok büyük bir kafatasından yola çıkarak, ‘büyük kafa’ anlamına gelen ve Homo juluensis ismini verdikleri yeni bir antik insan türü tespit ettiler.

"Peki bu insan türü hangi özelliklere sahip?" "Keşfi tam olarak nasıl gerçekleşti?"

Gelin, inceleyelim.

2024 mayıs ayında PaleoAnthropology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre uzmanlar, Çin’in Xujiayao bölgesinde yıllar önce bulunan fosilleri inceledi.

Bu fosiller, modern insanlara ve Denisovalılara özgü özelliklerin yanında Neandertal benzeri kalın ve geniş kafataslarına sahipti. Araştırmacılar keşiften sonra bu fosillerin, Homo juluensis ismini verdikleri yeni bir büyük beyinli homi türünü temsil ettiklerini öne sürdü.

Ayrıca Nature Communications dergisinde yayımlanan bir makalede, antropolog Christopher Bae ve paleoantropolog Xiujie Wu, bu fosillerin incelenmesi için yeni bir terminolojinin gerekliliğini ifade etti.

Yani bu bölgedeki fosil örnekleri 4 türe ayrılmalı.

Bu türler ise Homo floresiensis, Homo luzonensis, Homo longi ve yeni adlandırılan Homo juluensis. Aslında homo juluensisler, yaklaşık 220.000 ila 100.000 yıl öncesine tarihlenen fosillerdir.

Öyle ki Xujiayao bölgesinde, 10.000’den fazla taş alet ve 10 bireye ait olduğu düşünülen 21 hominin fosil parçaları bulundu. Bu insanların kafatasları da büyük beyin hacimlerine ve kalın kemik yapılarına sahipti.

Wu ve Bae, bu fosillerdeki farklı özellikleri analiz ettikten sonra 2024 Mayıs ayındaki makalelerinde, bu popülasyonu büyük kafalı insanlar anlamına gelen, Juluren olarak adlandırdı.

Ayrıca araştırmacılar, bu bireylerin Orta Pleistosen dönemindeki farklı homi türleri arasındaki çiftleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmış olabileceğini belirtti. Özetle arkeologlar, çalışmalarına her geçen gün devam ederek yeni türleri ve onların sıra dışı özelliklerini keşfetmeye devam etmekte.

İlginizi çekebilir: