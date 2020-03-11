Dünyayı Yeniden Buz Devrine Sokan Asteroid İzlenmiş

Bundan 13 bin yıl önce gezegenimize çarpan bir göktaşı, dünyayı bir kez daha buz devrine göndermişti. İnsanların soyunu tükenme tehlikesiyle yüz yüze getiren bu felaket, o dönemde yaşayan kavimler tarafından gözlemlenmiş.

Bundan 13 bin yıl kadar önce, Güneş etrafında kendi halinde dönmekte olan gezegenimiz bir göktaşı çarpması sonucunda yeniden buzul çağına girmişti. İnsan popülasyonu bu dönemde çok azalırken bazı türler de yok olmuştu.

Bu olayları başlatan gök taşının, günümüzde Suriye olarak bildiğimiz bölgede yaşayan bir halk tarafından gözlemlenmiş olabileceği ortaya çıktı. Bulgular bir akademik çalışma haline getirildi.

Dönemin insanları çarpışmaya şahit olmuş

Scientific Reports’ta yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar bölgede yaptıkları çalışmalarda yüksek hızlı bir çarpışmayla ortaya çıkan türden cam örnekleri buldu. Bu örnekleri ortaya çıkaran şey bir göktaşı olabilir.

Tel Ebu Hureyra adlı kazı alanı, günümüzde Suriye’de Fırat vadisinde bulunuyor. Araştırmacıların daha önceki çalışmalarına göre bu bölge, bundan 5 bin yıl önce terk edilmiş bir yerleşime ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bölgede 2,200 derecenin üstünde sıcaklıklarda ortaya çıkan kromyum, demir, nikel ve diğer maddelerin de olduğu belirlenmişti.

Araştırmaya göre bölgede bulunan cam örnekleri sıradan örnekler değil. Bu yapılar “bölgesel biyokütlenin, toprağın ve nehir kıyılarının neredeyse anında erimesi ve buharlaşmasının, ardından da anında soğumaları” ile oluşmuş yapılar olarak tanımlandı.

“İnanılmaz nadir” elementler ipuçları veriyor

Bilim insanlarının açıklamasına göre bölgede keşfedilen ve normal şartlar altında “inanılmaz nadir” karşılaşılan materyaller de çarpışmanın bir göstergesi. Zira bu tür malzemeler çarpışmalarda ortaya çıkan yüksek sıcaklıkta oluşabiliyor.

Araştırmaya göre ayrıca bölgede tek bir büyük çarpışma olmadı. Düşen gök cismi, parçalanarak birkaç farklı bölgeye isabet etti. Araştırmacılar 14 bin kilometrelik bir hat boyunca parçaların düştüğünü tespit etti.

Daha önceki çalışmalarda da son küresel buzul çağının bir göktaşı çarpmasından sonra başladığı öne sürülmüştü. Benzer gözlemler Kuzey Amerika, Avrupa, Batı Asya, Şili ve Güney Afrika’da da yapılmıştı.