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BYD'den Rolls-Royce'a Rakip Elektrikli Otomobil: 1000 Km Menzilli Altior Tanıtıldı!

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BYD'nin lüks alt markası Yangwang, dört motorlu, 39 hoparlörlü ve ultra lüks elektrikli sedanı Altior'u Abu Dabi'de tanıttı.

BYD'den Rolls-Royce'a Rakip Elektrikli Otomobil: 1000 Km Menzilli Altior Tanıtıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BYD’nin lüks alt markası Yangwang için oldukça yoğun bir hafta geride kaldı. Kısa süre önce 502 km/saat hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunu kıran Çinli marka, şimdi bambaşka bir modelle gündemde. Latince "daha yüksek" anlamına gelen Altior, saf hız yerine abartılı bir lüks sunan tamamen elektrikli yeni amiral gemisi sedan olarak karşımıza çıkıyor. Dört elektrik motoru, iki buzdolabı, 39 hoparlör ve iç mekanındaki yeşim taşı ile ipek detaylarıyla Altior, Rolls-Royce’u bile gölgede bırakmayı hedefliyor.

Abu Dabi’de tanıtılan ve geliştirilmesi üç yıl süren Altior, BYD’nin Çin lüksünü yeni bir seviyeye taşıma girişimi olarak öne çıkıyor. Tasarımında güç ve asaletle özdeşleştirilen antik Çin bronz kabı "ding"den ilham alan otomobil, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. 5.600 mm uzunluğa, 2.030 mm genişliğe ve 1.590 mm yüksekliğe sahip olan aracın aks mesafesi ise 3.500 mm. Bu ölçüler Altior’a ultra lüks bir limuzin havası katarken, aracı standart aks mesafeli Rolls-Royce Phantom’dan bile biraz daha uzun kılıyor. Gövde boyunca uzanan 4,8 metrelik özel çizgi detayı da bu lüks algısını pekiştiriyor.

İçerikten Görseller

BYD'den Rolls-Royce'a Rakip Elektrikli Otomobil: 1000 Km Menzilli Altior Tanıtıldı!
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Gösterişli dış tasarım ve sıra dışı özellikler

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Aracın heybetli ön ızgarası, ışığı farklı açılardan yakalayacak şekilde tek tek parlatılmış parçalardan oluşuyor. Sürücü araca yaklaştığında 12 aydınlatma elemanı sırayla dönerek yanıyor. Tiyatro sahnesini aratmayan kapılar ise önde 80, arkada 90 dereceye kadar açılıyor; ters açılan arka kapılar iniş ve binişleri oldukça kolaylaştırıyor. Kapıların içine gizlenen özel şemsiyeler ve Mercedes-Maybach S-Class'ı anımsatan 21 inçlik parlak jantlar da lüks detaylar arasında yer alıyor.

Bu devasa gövdeyi, her tekerlekteki torku saniyede 100 defadan fazla ayarlayabilen, bağımsız kontrollü dört elektrik motoru hareket ettiriyor. BYD henüz resmî güç verilerini paylaşmasa da dört motorlu bu kurulumun 1.000 beygirin üzerinde güç üretmesi bekleniyor. Altior ayrıca tank dönüşü yapabilme ve suya düşme gibi acil durumlarda aracın yüzmesini sağlama gibi ilginç özelliklere sahip. Tam aktif süspansiyon sistemi ise önündeki yolu okuyan kameralar sayesinde kabini tümseklerden ve virajlardaki gövde salınımlarından tamamen izole ediyor.

Menzil de aracın en güçlü iddialarından biri. BYD, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunduğunu belirtiyor ancak bu değerin Çin'in iyimser CLTC döngüsüne göre ölçüldüğünü, WLTP veya EPA standartlarında bu rakamın daha düşük olacağını unutmamak gerekiyor.

Rolls-Royce'u kıskandıran iç mekân

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Altior'un asıl şovu ise kabin içinde başlıyor. Havalandırma ızgaralarının detaylarında sarı Hetian yeşim taşı kullanılırken, döşemelerde geleneksel Suzhou nakışı ve hassas delikli deri işçiliği bir araya getiriliyor. İpek ipliklerle oluşturulan bulut desenleri, kabine sanatsal bir hava katıyor. İç mekânda 11 farklı noktaya yayılmış 48 dekoratif parça bulunuyor ve BYD, bu parçaların ışığı yansıtma özelliklerini mükemmelleştirmek için 30'dan fazla tasarım denemesi yapmış. Hatta metal düğmelerin sesini ve hissiyatını test etmek için mühendislerin küçük çekiçlerle düğmelere vurarak karşılaştırma yaptığı belirtiliyor.

Tamamen doğal ahşap kaplamalar, saf yün paspaslar ve yarı anilin deri ile tamamlanan kabinde asıl öncelik arka yolcu konforuna verilmiş. Dört koltuklu düzende sunulan 354 mm diz mesafesi ve 1.209 mm bacak mesafesi oldukça cömert. Arka yolcular ayrıca dört toplu mekanik masaj sistemine sahip, havacılık tarzı sıfır yerçekimi koltukların keyfini çıkarabiliyor.

Konfor odaklı teknoloji ve fiyatlandırma

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Tek bir tuşla aktifleşen özel dinlenme modu koltukları yatırıyor, baldır desteklerini yükseltiyor, güneşlikleri kapatıyor ve ortam aydınlatmasını yumuşatıyor. Masaj ve koku yayma özellikleri de bu pakete dâhil. Araç çalıştırıldığında dönerek yükselen tweeter'lara sahip 39 hoparlörlü ses sistemi, tavandan inen 21,4 inçlik elektrikli eğlence ekranı ve arkadaki 5,5 litrelik ısıtma-soğutma özellikli ünite dahil iki adet buzdolabı konforu zirveye taşıyor. Aracın bagaj hacmi ise 532 litre olarak açıklandı.

Tüm bu üstün malzeme kalitesine rağmen, tamamen ekranlardan oluşan ön konsolun zamanla hızla eskiyebileceği ve analog bir gösterge panelinin araca daha çok yakışabileceği eleştirileri de yapılıyor. Ancak devasa ekranların Çin pazarında oldukça popüler olduğu bir gerçek.

Performans verileri ve Çin dışındaki pazarlara çıkış tarihi henüz netleşmeyen Yangwang Altior'un başlangıç fiyatı 2.080.000 yuan (yaklaşık 311.000 dolar) olarak belirlendi. Görünen o ki BYD, artık ana akım lüks markalarla değil, doğrudan Rolls-Royce ve Bentley ile aynı masaya oturmak istiyor.

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Elektrikli Araba BYD

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