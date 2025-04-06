BYD'nin Araç Gemisi 'BYD Changzhou', 7 Bin Araçla Türkiye'ye Geldi

Ülkemizde hızla artan BYD satışları sonrası şirket yeni araçlarını araç gemisi BYD Changzhou ile Türkiye'ye getirdi.

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin dev taşıma gemisi 'BYD Changzhou', 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan başladığı 39 günlük yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı.

7 bin araç taşıma kapasitesine sahip gemi, Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaşırken kameraların ve insanların da dikkatlerini çekmeyi başardı. BYD, ülkemizde hızla artan satışları bu dev gemiyle destekliyor.

7 bin araçla birlikte Safiport'a demir attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye binek otomobil pazarında en hızlı büyüyen marka BYD oldu. Çinli milyarder Wang Chuanfu’nun kurucusu olduğu şirketin piyasa değeri Mart ayında 162 milyar doları aşarak Ford, General Motors ve Volkswagen’in toplam değerini geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nin Çin menşeli araçlara ek vergi kararı almasının ardından ülkemizde de 5 Temmuz 2024’ten itibaren Çin’den gelen araçlara %40 gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu da Çinli üreticilerin Avrupa’daki üretim planlarını gündeme getirdi.

BYD ise normal şartlarda Avrupa'da doğrudan yatırım yapmazken iş gücünün ucuz olduğu Çin, Tayvan ve Hindistan gibi ülkelerde üretim yapıyor. Buna rağmen şirket Türkiye’de ise farklı bir strateji izleyerek Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını duyurdu.