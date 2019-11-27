TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketi, geçtiğimiz haftalarda bir güvenlik incelemesi ile karşı karşıya kalmıştı. CFIUS ile başı derde giren TikTok, kullanıcılarına güven vermek için bir açıklama yaptı.

Popüler bir sosyal medya uygulaması olan TikTok’un kurucusu olan Çin merkezli şirket ByteDance, piyasadaki yerini genişletmek ve kendi popülaritesini artırmak için farklı farklı sektörlerde boy göstermeye başladı. Yapay zekâ şirketi JukeDeck’i satın alan ve ardından kendi akıllı telefonunu üretmek için çalışmalara başlayan ByteDance, son zamanlarda çıkan haberlere göre Spotify’a rakip olacak bir müzik uygulaması üzerinde de çalışıyordu.

Şirketin 2017 yılında satın aldığı ve yine oldukça popüler bir uygulama olan musical.ly, şirketin başına bela açtı. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS); ByteDance şirketini, 1 milyar dolarlık musical.ly satın alımı için onay almadığı gerekçesiyle güvenlik incelemesi altına aldığını açıklamıştı. Daha önce de birçok kez suçlanmalara maruz kalan ByteDance, özellikle kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kullanıcılarına güven vermek için bazı açıklamalarda bulundu.

ByteDance hem kullanıcılarına hem de komiteye güven vermeye çalışıyor:

Başı komiteyle derde giren ByteDance, bir yandan da kullanıcılarını düşünüyor. musical.ly isimli uygulamanın satın alınması ile başı Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi ile derde giren ByteDance, aynı zamanda genellikle genç kitlenin kullandığı TikTok uygulamasında verileri izinsiz bir şekilde saklamakla ve bunları satmakla suçlanıyor. ByteDance ise böyle bir durumun olmadığını kanıtlayabilmek için elinden geleni yapıyor.

Son haberlere göre şirket, komiteye ve kullanıcılarına güven vermek için bazı açıklamalarda bulundu. TikTok uygulamasında verilerin kullanıcıdan alınan izinler doğrultusunda saklandığını ve gizliliğe zarar verecek hiçbir verinin tutulmadığını belirten ByteDance, tutulan verilerin hiçbir Çin yetkilisi tarafından ele geçirilmeyeceğini ve gizlilik ihlali olmayacağını belirtti. Bu şekilde kullanıcılarına da her şeyin yolunda olduğunu belirten ByteDance, popülaritesini ve itibarını kaybetmemek için elinden geleni yapıyor.