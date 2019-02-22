Facebook, Casuslukla Suçlanan VPN Hizmeti Onavo’yu Kapatıyor

Facebook, ödemesiz market araştırma programlarını sona erdirecek. Bu yolda atılan adımlardan birisi de Onavo VPN uygulamasının Google Play Store’dan kaldırılması olacak.

Facebook’un en temel özetini yapan kişi şirketin kurucusu Mark Zuckerberg olmuştu. Kongre önünde savunma veren Zuckerberg, “Senatör, biz reklam yayınlıyoruz” demişti. Reklamları kime yayınlayacaklarını seçme yöntemleri ise oldukça şaibeli duruyor.

Facebook’un VPN hizmeti Onavo’nun içinde, Facebook Research uygulamasına ait kodlar bulundu. Bu kodların amacı ise gençlerin çevrimiçi hareketlerini takip etmek. Bu durum ortaya çıktıktan sonra yoğun eleştiri alan Facebook, Onavo projesini sonlandıracak. Facebook Research uygulamasıyla ilişiği kesilen Onavo kısa bir süre daha sadece VPN olarak hizmet verecek. Daha sonra o hizmet de durdurulacak.

Facebook ayrıca araştırma uygulamasına yeni üye alımını da durdurmuş durumda. Uygulama Android’de hala çalışsa da Apple, uygulamanın iOS’ta çalışmasına izin vermiyor. Var olan Facebook Researches araştırmaları ise devam ediyor.

İnsanların çevrimiçi gizlilikleri ve mahremiyetleri konusunda çekinceler yaşadığı bir dönemde, sık sık skandallarla anılan bir firma için ücretsiz VPN hizmeti karşılığında gizlice insanların verilerini toplamak çok da makul bir hamle değil. Bu türden araştırmalar için kullanıcılara ödeme yapılan programlar var.

Onavo’nun sözleşmesine göre uygulama “uygulamalarda harcanan harcama, uygulama başına kullanılan mobil ve Wi-Fi bağlantı, ziyaret edilen siteler, ülkeniz, cihazınız ve ağ tipiniz” hakkında bilgiler toplayabiliyor. Bir Facebook sözcüsü, “Pazar araştırmaları firmaların insanlar için daha iyi ürünler üretmesini sağlıyor. Odağımızı ödül tabanlı araştırmalara yönlendireceğiz ki bu da Onavo programını bitireceğimiz anlamına geliyor.” açıklamasını yaptı.

Facebook, 2013 yılında tam 200 milyon dolar karşılığında Onavo’yu satın almıştı. Onavo sayesinde internet trafiğini izleyen Facebook, hangi uygulamaları satın alıp hangilerinin özelliklerini kopyalaması gerektiğini de böylece öğreniyordu.

Geçtiğimiz yıl Apple’ın bütün mağazalarından kaldırttığı uygulama Android’de kullanılmaya devam ediyordu.