Bir Call of Duty oyunun daha çok yakında Game Pass'e ekleneceği öne sürüldü. Bu yapım, şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi hikâyeli oyunlardan biri olacak.

Microsoft, Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra dünyanın en çok sevilen serilerinden olan Call of Duty’nin oyunlarının Game Pass kütüphanesine ekleneceğini açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar çok fazla CoD’un geldiğini görmemiştik. Şimdiye kadar yeni çıkan Black Ops 6 ve geçen sene piyasaya sürülen Modern Warfare 3 sistemde yerini almıştı.

Gelen yeni haberler, bir yeni Call of Duty’nin daha çok yakında Game Pass’e geleceğini gösterdi. Xbox Era tarafından paylaşılan sızıntı, bunun en ikonik CoD oyunlarından biri olduğunu gösteriyor.

En iyi Call of Duty’lerden biri olan Modern Warfare 2, Game Pass’e geliyor

İddiaya göre hizmete eklenen yeni CoD oyunu, 2009 yılında piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare 2 olacak. Yani 2022’de aynı isimle çıkan oyunla karıştırmayın. Sızıntı, oyunun mart veya nisan gibi ekleneceğini aktarmış. İddia doğru çıkarsa yapım, Game Pass’e gelen ilk klasik Call of Duty olacak.

Tarihin en iyi Call of Duty’lerinden biri diyebileceğimiz Modern Warfare 2, orijinal Modern Warfare 3’lemesinin 2’inci oyunuydu. Call of Duty 4’ün devamı niteliğinde olan yapım, bizi “Roach” ve “James Ramirez” karakterlerinin hikâyelerine götürüyordu. Soap MacTavish, Captain Price, General Shepherd, Ghost, Makarov gibi ikonik CoD karakterleri de bu oyunda var. Oyun sonlarında Soap olarak da oynuyoruz. Zaten oynayanlar ne kadar ünlü sahneleri ve bölümleri barındıran bir yapım olduğunu bilir. Oynamayan varsa kesinlikle kaçırmamalarını öneririz.

Aslında Modern Warfare 2’nin 2020 yılında günümüz grafiklerine uyarlanmış remastered bir versiyonu çıkmıştı. Game Pass’e gelecek versiyonu bu yenilenen mi yoksa eski versiyon mu olacağı belirsiz.