İkonik FPS serisi Call of Duty'nin oyunları Steam'de büyük indirime girdi. Kısa süreli kampanyada %70'e varan fırsatlar sunuluyor.

Sürekli farklı türden indirimler yapan Steam, seri bazı kampanyalarla da karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise en çok sevilen oyun serilerinden biri olan FPS efsanesi Call of Duty’nin oyunlarında indirime gidildi.

Tüm seride olmasa da birçok CoD oyununda ciddi indirimler sunuluyor. Eğer aralarında hâlâ oynamadığınız yapımlar varsa kaçırmamanızı öneririz. %70’e varan indirim sunan kampanya, 24 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Steam’de fiyatı düşen Call of Duty oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Call of Duty: Modern Warfare 3 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) Call of Duty: Modern Warfare 2 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) Call of Duty: Vanguard 59,99 dolar 23,99 dolar (%60) Call of Duty: Black Ops Cold War 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty: Modern Warfare 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty: Black Ops 3 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty: Black Ops 2 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty: Black Ops 39,99 dolar 19,99 dolar (%50) Call of Duty: WWII 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty: Ghosts 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty: Infinite Warfare 59,99 dolar 19,79 dolar (%67) Call of Duty 4: Modern Warfare 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) 19,99 dolar 14,99 dolar (%25) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)

Fiyatı düşen Call of Duty oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.