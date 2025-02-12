Sürekli farklı türden indirimler yapan Steam, seri bazı kampanyalarla da karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise en çok sevilen oyun serilerinden biri olan FPS efsanesi Call of Duty’nin oyunlarında indirime gidildi.
Tüm seride olmasa da birçok CoD oyununda ciddi indirimler sunuluyor. Eğer aralarında hâlâ oynamadığınız yapımlar varsa kaçırmamanızı öneririz. %70’e varan indirim sunan kampanya, 24 Şubat tarihine kadar devam edecek.
Steam’de fiyatı düşen Call of Duty oyunları
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Call of Duty: Vanguard
|59,99 dolar
|23,99 dolar (%60)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Modern Warfare
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Black Ops 3
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Black Ops 2
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Black Ops
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|Call of Duty: WWII
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Ghosts
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Infinite Warfare
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty 4: Modern Warfare
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
|19,99 dolar
|14,99 dolar (%25)
|Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
Fiyatı düşen Call of Duty oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.