2022 yılından beri beklenen battle royale oyun Call of Duty: Warzone Mobile'ın çıkış tarihi açıklandı. Oyunla ilgili heyecanı artıran detaylar da paylaşıldı.

2020 yılında çıkış yapan Call of Duty: Warzone, dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olmayı başarmıştı. 2022 yılında ise bu oyunun bir mobil versiyonu geleceği duyurulmuştu. Ancak Warzone Mobile bir türlü çıkamadı ve son olarak 2024’e ertelendi.

Bugün ise bekleyenleri sevindirecek açıklama yapıldı. Activision, Call of Duty: Warzone Mobile’ın önümüzdeki ay Android ve iOS için çıkış yapacağını duyururken birkaç heyecanlandırıcı bilgi de verdi.

Warzone Mobile 21 Mart’ta tüm dünyada çıkış yapacak

Açıklamaya göre Warzone Mobile, 21 Mart Perşembe günü tüm dünyadaki iOS ve Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak. Oyunseverler, normalde CoD Mobile’ın kendi battle royale modlarına ulaşılabiliyordu. Ancak şimdi Warzone ile tamamen battle royale odaklı bir CoD deneyimi yaşayabilecekler.

Warzone Mobile; Rebirth ve Verdanks haritasını içerecek, paylaşımlı ilerleme özelliğine sahip olacak

Activision, Verdansk haritasının ve Rebirth adasının oyunda yer alacağını söylüyor. Verdansk’ta 120’ye kadar oyuncu bulunabilecek. Öte Rebirth’te ise 48 oyuncu bulunacak. Bu adada “Dirilme” kuralları geçerli olacak. Yani bir takım arkadaşınız hayatta olduğu sürece yeniden doğabileceksiniz.

Bunların dışında şirket, paylaşımlı ilerlemenin de Warzone Mobile’da yer alacağını söylüyor. Yani Warzone’nun PC veya konsol gibi versiyonlarında olduğu gibi ilerleme kaydedebileceksiniz, XP kazanabileceksiniz. Nereden oynadığınız hiç fark etmeyecek.

Diğer multiplayer modları ve haritaları yer alacak, kontrolcü desteği sunulacak

Call of Duty’nin diğer multiplayer haritalarına ve modlarına (Deathmatch, Kill Confirmed gibi) da ulaşabileceksiniz. Activision, kontrolcü desteğinin de olacağını söylüyor. Yani dokunmatik kontrolleri istemiyorsanız kumanda bağlayabileceksiniz. Hatta oyunda performans veya grafik modları gibi şeyler bile olacak.

Şimdiye kadar gelen görüntüler, Warzone Mobile’ın diğer mobil oyunlardan çok farklı olacağını göstermişti

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Warzone Mobile’ın oyunseverler için çok heyecan verici olduğunu söylemek mümkün. Şimdiye kadar gelen görüntülerde oyunun diğer mobil oyunlara hiç benzemeyeceği ve hatta konsol seviyesine yaklaşan ayrıntılarla gelebileceği görülüyordu. Çıkış yaptığında gerçekten böyle olup olmayacağını göreceğiz. Bunu yapabilirse mobil tarafta çok büyük başarıya imza atabilir.