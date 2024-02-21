Microsoft Oyun CEO'su Phil Spencer, Call of Duty dahil tüm Microsoft oyunlarının Xbox Game Pass'te olacağını ve fiziksel kopya ile oyun satmaya devam edeceklerini açıkladı.

Microsoft oyun bölümü CEO'su Phil Spencer, yakın zamanda verdiği bir röportajda sektörle, fiziksel oyunların geleceğiyle ve Call of Duty serisinin Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. En büyük oyun serilerinden biri olan Call of Duty'nin Game Pass'e geleceği bir kez daha doğrulanmış oldu.

Spencer açıklamalarında, amaçlarının ZeniMax, Activision Blizzard ve Xbox Game Studios çatıları altında çıkan tüm yapımların ilk günden Game Pass bünyesinde yer almasını sağlamak olduğunu söyledi. Evet, CoD serisi henüz Game Pass kütüphanesine eklenmedi ancak önümüzdeki dönem itibarıyla hem eski oyunlar eklenecek hem de yeni oyunlar ilk günden kütüphanede yer alacak.

Call of Duty'nin hala Game Pass'e gelmeme sebebi, çapraz oyun desteğini sağlamak

Spencer, bu durumun nedeni olarak arka planda yaptıkları çalışmaları gösterdi. Microsoft Oyun CEO'suna göre oyunların konsol ve bilgisayarlarda aynı anda oynanabilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Böylece Microsoft, hem bilgisayarlarda oyun oynayanlar hem de firmanın konsolunu tercih edenler için eşit imkanlar sunmayı amaçlıyor.

Activision Blizzard gibi büyük bir markanın entegrasyonu da kolay olmuyor. İki firma arasındaki birleşmenin teknik zorlukları kadar yasal zorlukları da var, anti-tröst incelemeleri ve düzenlemeler gibi etmenler de bu süreci etkiliyor. Yine de Blizzard oyunlarının Game Pass'a gelişi çok uzak olmayabilir, Diablo 4, 28 Mart'ta Game Pass'e gelecek. Muhtemelen bu yılın yeni gelecek olan Call of Duty oyunu ile birlikte seriyi Game Pass içerisinde göreceğiz.

Microsoft, kutulu oyun satmaya devam edecek

Phil Spencer, şaşırtıcı bir şekilde kutulu oyun satmaya da devam edeceklerini açıkladı. Bu, Microsoft'un bundan 10 yıl önce bile oyun satışlarının dijitalleşmesini savunduğunu düşündüğümüzde şaşırtıcı bir açıklama diyebiliriz.