Ünlü oyun firması Capcom, Resident Evil 4 ve diğer oyunlarında telifli görselleri izinsiz kullandığı iddiası ile mahkeme karşısına çıkacak. Söz konusu görsellerin sahibi olan Judy Juracek, firmadan 12 milyon dolara yakın tazminat istiyor.

Resident Evil ve Devil May Cry gibi klasikleşmiş oyun serileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyun stüdyosu Capcom, son zamanlarda başarılı Resident Evil oyunları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Geçtiğimiz cuma günüyse Japonya merkezli şirkete dava açıldı. İddiaya göre Capcom, Resident Evil 4 ve Devil May Cry oyunlarında telifli görselleri izinsiz olarak kullandı. Bu görsellerin oyunda bulunan ortamlarda, detaylandırmalarda ve hatta Resident Evil 4 oyununun logosunda bile kullanıldığı söyleniyor.

Resident Evil 4, Devil May Cry ve daha birçok oyunda bu görsellerin kullanıldığı iddia ediliyor:

Cuma günü Connecticut mahkemesine başvuran ve adli işlemleri başlatan tasarımcı Judy A. Juracek, Capcom firmasının Resident Evil 4, Devil May Cry ve daha birçok oyununda onun görsellerini kullandığını iddia etti. Juracek, söz konusu görsellerin telifli bir kitabı olan “Surfaces” (Yüzeyler)‘dan alındığını söylüyor.

Kitabın açıklamasında Juracek’in kitapta bulunan 1.200 görselin tamamını bizzat kendisinin fotoğrafladığı; bu görsellerin sanatçılar, mimarlar ve tasarımcılar tarafından kullanılmasının amaçlandığı yazmakta. Kitapla birlikte görsellerin dijital hallerinin bulunduğu bir CD-ROM da verildiğini belirten Juracek, bu görsellerin kullanımı için bizzat kendisi ile irtibata geçilmesi gerektiğini hem kitapta hem de CD’de açıkça belirttiğini ifade etti.

80’den fazla fotoğrafının Capcom oyunlarında farklı şekillerde kullanıldığını iddia eden Juracek, bunun en belirgin olanının ise Resident Evil 4 oyununun logosu olduğunu söylüyor. Tasarımcı, bununla ilgili kanıtlarını da mahkemeye sundu.

Kanıtlar, davanın seyrinde önemli rol oynayacak:

Juracek, İtalya’da çatlamış bir camın fotoğrafını çektiğini ve bu fotoğrafın Resident Evil 4 oyununun logosunda kullanıldığını belirtiyor. Yaklaşık 100 sayfa belge ile başvurusunu yapan Juracek, belgelerde 80’den fazla görselin 200’den fazla şekilde kullanıldığını ve bunların tamamını belgelediğini söylüyor. Eğer belgeyi incelemek isterseniz buradan dijital kopyaya ulaşabilirsiniz.

Juracek’in avukatları, telif hakkı ihlali nedeniyle 12 milyon dolara yakın bir tazminat talep ediyor. Juracek ayrıca şirketin telif hakkı olan görselleri kullanarak telifli görselleri değiştirmesi sebebiyle her fotoğraf için 2.500 ila 25 bin dolar arasında bir tazminat talep ediyor.

Capcom tarafından ise dava ile ilgili “Davayı takip ettikleri” dışında hiçbir bilgilendirme ya da açıklama yapılmadı. Peki, sizce bu davanın sonucu ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.