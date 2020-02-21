Captain Marvel 2 İçin Yeni Bir Stüdyo Açıldı

Geçtiğimiz ay Captain Marvel 2 için çalışmaların başladığını resmi olarak doğrulayan Marvel Studios'un kısa bir süre önce ilk filmin proje adı olan "Warbird Productions II” adında yeni bir stüdyo açmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) ilk bağımsız kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, geçtiğimiz yıl vizyona girmiş ve beyaz perdedeki serüveni boyunca 1,1 milyar dolar gişe hasılatı toplamıştı. Oscarlı aktris Brie Larson’ın hayat verdiği karakter, kendi solo filminden kısa bir süre sonra Avengers: Endgame’de karşımıza çıkmıştı.

Geçen ay Marvel Studios, ilk kez 2019 San Diego Comic-Con’da duyurduğu Captain Marvel 2’nin geliştirildiğini resmen doğrulamıştı. Geeks WorldWide sitesinden Thomas Polito, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Marvel’ın 13 Şubat’ta "Warbird Productions II" adında yeni bir stüdyo açtığını söyledi.

Yeni bir stüdyo açma, Marvel'ın yeni prodüksiyonlara hazırlık yaparken sıklıkla yaptığı bir şey. İlk Captain Marvel filminin “Warbird Productions” adı altında projelendirildiğini düşünürsek, bunun kesinlikle devam filmi ile ilgili bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Captain Marvel 2 ile ilgili şu ana kadar neler öğrendik?

Larson’ın ikinci süper kahraman hikayesinin altında Disney+ dizisi WandaVision’ın senaristi Megan McDonnell’ın imzası olacak. Günümüz MCU’sunda geçecek olan filmin yönetmeni henüz belli değil ancak Marvel Studios’un Captain Marvel 2’yi kadın bir yönetmene emanet etmek istediğini biliyoruz. Bu arada, ilk filmin yönetmen ikilisi Anna Boden ve Ryan Fleck ile Marvel arasındaki birlikteliğin tamamen sona ermediğini de belirtelim. İkilinin filmi yönetmeyecek olmasının nedeni olarak Disney+ için geliştirecekleri farklı projeler gösteriliyor.

Captain Marvel 2’nin merkezine alacağı hikaye henüz belli değil ancak muhtemelen Avengers: Endgame’den sonraki olaylar ve galaksinin Kree-Skrull Savaşı'ndan nasıl etkilendiği hakkında bizlere bir perspektif sunabilir. Captain Marvel’ın devam filminin 2022 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor.