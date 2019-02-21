Captain Marvel'in Sitesinde Kötü Bir Karakter Ortaya Çıktı

Captain Marvel’in resmi internet sitesi geçen hafta açılmıştı. Sitede, Marvel’in az bilinen ama bilenler için ayrı bir yeri olan karakteri Annihilus’a dair bir ipucu var. Peki kim bu Annihilus, onu filmde de görecek miyiz?

Marvel’in ilk kadın karakter filmi Captain Marvel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde vizyona girecek. Filmle ilgili tanıtım çalışmaları da devam son hızıyla devam ediyor.

Resmi sitesi filmin geçtiği döneme uygun olarak 90’lar temasıyla geçtiğimiz hafta açılmıştı. Marvel’in insanları siteye yönlendirmek için verdiği ipucuları, bu tasarımın içerisine yerleştirilmişti. Sürekli güncellenen internet sitesinde, bu kez çizgi romanlarla bilinen kötü bir karaktere dair ipucu var.

Söz konusu ipucu sitede bir URL bağlantısı şekinde şöyle veriliyor:

https://i.annihil.us/u/prod/marvel/movies/captain-marvel/#multimedia

Bu bağlantı, açık şekilde Marvel kötü adamı Annihilus’a bir gönderme. Karakterin isminin linkte olması ise akıllara bazı soru işaretlerinin oluşmasına sebep oluyor.

Annihilus kimdir? Bu karakterin MCU için bir önemi var mı?

Annihilus, ilk olarak Fantastik Dörtlü Annual #6’da ortaya çıkmış, Negative Zone’da hüküm süren bir kötü karakter. Fantastic Dörtlü ekibi bu sayıda Negative Zone’a giderek, doğum yapmakta olan Sue’yu ve bebeğini kurtarmak için bir elementi arıyorlar. Burada karşılarına çıkan Annihilus onlara saldırıyor, ancak kahramanlar kurtulmayı başarıyorlar.

Zaman zaman başka süper kahraman ekiplerinin de başına da bela olan Annihilus, şimdiye kadar kozmik evrende öne çıkan hemen hemen bütün kahramanlardan sopa yiyen bir kötü karakter.

Annihilation adlı çizgi roman ise burada ayrı bir yer tutuyor ve ayrı bir paragrafı hak ediyor. Bu hikayede Annihilus ve ordusu, evrene savaş açıyor. Nova Corps’un gezegeni Xandar’ı tamamen yok etmeyi başaran bu ordu, Annihilation Wave (Yok Etme Dalgası) adlı devasa bir donanma ile bütün evreni tehdit ediyor. Bu tehdit o kadar büyük ki Kree’ler ve Skrull’lar (Bunlarla Captain Marvel filminde tanışacağız) ve Galactus’un habercileri, dünyalı kahramanlar (Avengers vb.) kim varsa birlik olmak zorunda kalırlar.

Annihilus en son Nova Birliği’nden Richard Rider (şu anda Nova olan karakterin babası) ve yarı titan, yarı kree olan Phyla-Vell tarafından etkisiz hale getiriliyor. Bu kadar büyük bir çizgi roman olayının beyaz perdeye taşınması ve kozmik evrenin genişlemesi için sunduğu fırsat göz önüne alındığında, Captain Marvel filminin düşmanı sanki bize göz kırpmış gibi duruyor.

Yine de doğrudan doğruya Annihilus’u filmde görme ihtimalimiz olmayabilir. Karakter en nihayetinde bir Fantastik Dörtlü kötü adamı ve hakları şu an Fox’ta. Nitekim geçtiğimiz yıl Disney Fox'u satın almıştı.

Captain Marvel filmi daha büyük, daha geniş bir MCU için temel atmayı hedefliyor. Artık düşmanlar dünyayı değil evreni ele geçirmeyi amaçlayacak. Endgame’de Thanos’un bir şekilde durdurulacağı kesin, ancak sonrasında MCU bir anda güllük gülistanlık bir yer haline gelmeyecek. Ortamda başka kötü adamların olması lazım ki kahramanlarımızın bir araya gelip savaşabilecekleri bir amaçları olsun.