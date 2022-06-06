Apple CarPlay'in Yeni Sürümü Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Apple'ın sürüş keyfini çok daha eğlenceli bir hale getiren CarPlay özelliği bugün yeni sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gelin, CarPlay'in yeni özelliklerine yakından bakalım.

Apple'ın sürüş deneyimini eğlenceli bir hale getiren CarPlay özelliği bir süredir pek çok otomobilde yerini almaya devam ediyor. CarPlay'in yeni sürümü de bir o kadar merakla bekleniyordu.

Bugün WWDC 2022 etkinliğiyle birlikte tanıtılan CarPlay'in yeni sürümü bugün nihayet tanıtıldı. Gelin, CarPlay'in hangi otomobil markalarını desteklediğine ve yeni eklenen özelliklerine yakından bakalım.

CarPlay özelliği tüm araç sistemlerini içerecek

CarPlay'in yeni sürümüyle birlikte, araçlardaki tüm araç içi sistemler, gösterge panelleri ve paneller CarPlay özelliğine eklenecek. Bununla birlikte saydığımız tüm özellikler CarPlay'le birlikte kontrol edilebilecek.

Özel gösterge paneli seçenekleri ve farklı temalarla birlikte yenilenen CarPlay'in desteklediği araç sayısı da artırıldı. Yeni sürümle birlikte mevcut araçların yüzde 98'inde mevcut olacak CarPlay'in destekleyeceği araç markaları ise şöyle;