Araç içi multimedya ekranlar son dönemde oldukça ilgi çekiyor. Keyifli bir multimedya deneyimi için pek çok kişinin tercihi carplay ekranlara göz atabilirsiniz. Aracınızı akıllı araba haline getirmek için Carplay multimedya ekran seçeneklerini ve carplay nedir, nasıl kullanılır gibi soruların cevabını sizler için derledik!

Aracınıza pratik bir şekilde monte edebileceğiniz carplay multimedya ekranları, belirli ölçülere göre tercih ediliyor. Her aracın oto teyp hazne ölçüsü farklı olduğu için, aracınıza göre seçeceğiniz ölçüler dahilinde istediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz. Aracınızın teyp ölçülerine göre satın alacağınız carplay multimedya ekranlarını kolaylıkla çalıştırabilirsiniz. Bunun için bir elektrik ustasına uğramanız yeterli olacaktır.

Endüstri 4.0 ile birlikte pek çok ürünle dijital olarak etkileşime girmeye başladık. Yeni nesil otomobillerin hemen hemen hepsi dev bir multimedya dünyasına dönüşmüş durumda. Hal böyle olunca pek çok kişi aracında multimedya deneyimi yaşamak istiyor. Eski model araçlar için oldukça pratik olan bu ürünler aracınızı adeta akıllı bir otomobile dönüştürüyor. Arabaların oto teyp bölümlerine monte edilerek kullanılan yeni nesil carplay multimedya ekranlar oldukça ilgi çekiyor. Bu listede en çok tercih edilen modelleri derliyoruz. İyi okumalar dileriz.

Arabanızı Akıllı Araba Haline Getirecek 7 Carplay Multimedya Ekran:

Jameson JS-877 7inç Indash Teyp Bluetooth USB Aux 4X60W Mirrolink Oto Teyp

Jameson JS-350 7" Double Din Mp5 Monitor LED Ekran Gece Görüş Kameralı Oto Teyp

Max Level Universal Tip 7inç Profesyonel Double Teyp + Geri Görüş Kamerası

Pioneer DMH-G225BT Bluetoth Double Oto Teyp

Sony Xav-Ax3005Db Bt Apple Car Play/Android Auto Multimedya

Kawai KW-3100N Double Din Oto Teyp

For-X X-9010A Unıversal Double Android Full Touch Ekran

Çoklu dil desteği ile Jameson Indash Teyp

Multi dil seçeneği ile Türkçe dahil pek çok dile ulaşabiliyorsunuz. Dokunmatik ekran oldukça hassas çalışıyor. Bluetooth bağlantısı ile müzik, video ya da fotoğraf oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda usb destekli olarak çalıştığı için geniş bir multimedya deneyimi sizi bekliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kontrolleri ekranın solunda arayanlar için Jameson Double Din Mp5

Markanın ürünlerinde özellikle geri görüş kamerası ön plana çıkıyor. Gece görüşü ile park esnasında da rahat bir görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ürünün en çok tercih edilen özelliği park kamerası ve gece görüş kamerası oluyor. Yorumlara bakılırsa oldukça kaliteli bir kullanıcı deneyimi yaşattığını söyleyebiliriz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Geri görüş kamerasını bağlayabileceğiniz Max Level Universal Tip 7inç Profesyonel Double Teyp

Fiyat: 554,32 TL

Cihaz gerek boyut gerek ise özellik konusunda oldukça kompakt bir yapıda sunuluyor. 7 inçlik boyuyla pek çok özelliği bir arada sunuyor. Aux bağlantısı, geri görüş kamera özelliği, usb girişi ve kablosuz görüşme gibi özelliklere sahip olan cihaz, tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uzaktan kumanda destekli Pioneer DMH-G225BT Bluetoth Double Oto Teyp

Otomobil multimedya ürünlerinde güçlü bir marka olan Pioneer bu cihazda uzaktan kumanda desteği sunuyor. Ses yazılımı sayesinde temiz ve güçlü tonlar duyabiliyorsunuz. Şık bir görsele sahip olan ürünle birlikte film, klip, görsel ya da mp3 gibi keyifli multimedya deneyimleri yaşayabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Apple Car Play ve Android Auto destekli Sony Bt Multimedya

Sony kalitesinin otomobil sürümü diyebileceğimiz Sony Car Play multimedya cihaz, oldukça seviliyor. Akıllı ses kontrolü ile pek çok özelliği sesinizle kontrol edebilirsiniz . Otomobil kullanırken dikkat dağıtan bütün unsurları sesinizle yönetebilir ve kolaylıkla kontrolünü sağlayabilirsiniz. Cihaz iletişim kurmak, keyifli bir yolculuk yapmak ve bunların yanında kaliteli multimedya deneyimi yaşamak için gerekli olan her şeyi sunuyor. Android ve Apple ile uyumlu çalışıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

Daha basit ve ekonomik bir model: Kawai KW-3100N

Yüksek çözünürlüklü ve çoklu dokunmatik ekranı ile keyifli bir multimedya deneyimine hazır olun. Canlı video ve fotoğraf görüntüleri için 800 * 480 piksel yoğunluğunda bir ekran sizi bekliyor. Direksiyon simidinde yer alan kumandalarla kontrol edilebilen cihaz, aynı zamanda arka görüş kamerası desteği sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çift USB girişli For-X X-9010A

Android alt yapısıyla çalışan For-X Universal Android Full Touch , özellikle profesyonellik arayanların imdadına yetişiyor. Mobil cihazlarla tam uyumlu çalışan ürün aynı zamanda Bluetooth altyapısıyla kolaylıkla kullanılabiliyor. Gece görüşlü geri kamera desteği ve çift usb girişi sayesinde aynı anda birden fazla işlem yapabiliyorsunuz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Carplay multimedya ekranlar nasıl çalışıyor?

Bu ürünler teknolojiyle doğru orantılı olarak değişiyor ve gelişiyor. O yüzden alacağınız ürünün yazılımını kontrol etmenizi öneriyoruz. Pratik bir şekilde güncellenebilen ve bunu yaparken hata almayacağınız markalar her zaman tercih nedenidir. Otomobilinizin teyp girişi boyutuna göre pek çok carplay multimedya ekran satın alabilirsiniz.