Casper, uygun fiyata gündelik kullanım için ideal olan yeni tableti VIA S40'ı duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan tablet, fiyatıyla birlikte favoriler arasına girebilir.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Casper, yeni tableti "VIA S40"ı duyurdu. Günlük kullanımda tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip olan tablet, günümüz koşulları için uygun kabul edebileceğimiz fiyatı ile de tercih nedeni olacak gibi görünüyor. Peki Casper'ın yeni tableti tüketicilere neler sunuyor?

Casper VIA S40, 10.4 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan IPS ekranla donatıldı. 500 nit parlaklık değeri sunan bu panel, 5 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Tablette eleştirebileceğimiz tek özellik, ekran çerçevesinin bir nebze kalın olması. Ancak bu da tableti tutarak kullanmayı kolaylaştırıyor. Bu arada; oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan tablette metal kasa tercih edildi.

Karşınızda Casper VIA S40

Casper'ın yeni tableti, 8 çekirdekli yapıya sahip olan "MTK 8183" isimli bir işlemciden güç alıyor. 2.0 GHz'de çalışan bu işlemci, günlük işler için oldukça ideal. Casper, bu işlemciyi 4 GB RAM, 128 GB de depolama alanı ile destekliyor. 4 adet 1W hoparlör ile donatılan tablette 6000 mAh kapasiteli bir batarya bulunduğunu söyleyelim. 474 gram ile yaklaşık 2 adet telefon kadar ağırlığa sahip olan tabletin Android 12 işletim sistemine sahip olduğunu belirtelim.

Casper VIA S40'ın arka kısmında bir adet ana kamera mevcut. 8 MP çözünürlük sunan bu kameranın altında LED flaş bulunuyor.

Casper VIA S40 teknik özellikleri:

Ekran 10.4 inç, FHD+, IPS, 500 nit İşlemci MTK 8183 RAM 4 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 8 MP Batarya 6000 mAh İşletim Sistemi Android 12 Bağlantı Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Kalınlık 8 mm Ağırlık 474 gram

Casper VIA S40 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 4.999 TL

Casper VIA S40 ile ilgili detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.