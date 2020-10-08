Casper, mütevazı özellikleri ve uygun sayılabilecek fiyatıyla yeni tableti VIA S48'i satışa sundu. Casper'ın açıklamalarına göre VIA S48, uzaktan eğitim için özel olarak tasarlandı.

Türkiye’nin dikkat çeken teknoloji şirketlerinden Casper, özellikle uzaktan eğitim için yeni bir yardımcı bakan öğrenciler için biçilmiş kaftan olduğunu belirttiği yeni tableti Casper VIA S48’i tüketicilerin beğenisine sundu.

8 inç büyüklüğündeki ekran ve normal sayılabilecek kalınlıktaki ekran çerçeveleriyle kompakt bir tasarıma sahip olan Casper VIA S48, 9 mm’lik kalınlığı ve 315 gramlık ağırlığı ile kolu yormayan kolay bir kullanım vadediyor.

Gücünü MediaTek’in 2.0 Ghz frekans sunan 4 çekirdekli MT8168 işlemcisinden alan VIA S48, kullanıcılara 3 GB RAM ve 32 GB, microSD kart ile artırılabilen bir dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca cihazın grafik konusunda Mali-G52 MC2 GPU’ya güvendiğini de belirtelim.

Casper VIA S48’in 8 inçlik ekranı, 16:10’luk bir en/boy oranına sahip olduğunda HD görüntü kalitesine sahip olan cihaz 800x1280 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 400 nit maksimum parlaklık sunan bu ekranın IPS LCD bir panele sahip olduğunu da söyleyelim.

Arka tarafta 5 MP, ön tarafta ise 2 MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan VIA S48, muhteşem bir kamera performansı sunmasa da özellikle uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi vadediyor.

4300 mAh’lik bataryasıyla bir günü rahatlıkla tamamlayabileceği ifade edilen Casper VIA S48, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ile Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantıları destekliyor.

Casper VIA S48 özellikleri

İşlemci: 4 çekirdekli MediaTek MT8168

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB + microSD desteği

Ekran: 8 inç HD IPS LCD

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 2 MP

Batarya: 4.300 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0

Casper VIA S48 fiyatı

Yalnızca mat gri renk seçeneğine sahip olan Casper VIA S48, 1.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.