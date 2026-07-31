Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Caviar, Altın Kaplama ve Sinema Efsaneleriyle Donatılmış Ultra Lüks Galaxy Z Fold8 Koleksiyonu Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Caviar, Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold8 ve Z Fold8 Ultra modellerini temel alan 24 ayar altın kaplamalı "Legends" koleksiyonunu tanıttı.

Caviar, Altın Kaplama ve Sinema Efsaneleriyle Donatılmış Ultra Lüks Galaxy Z Fold8 Koleksiyonu Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Cihazların lüks versiyonlarını çıkarmasıyla tanıdığımız Caviar, şimdi de Samsung’un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold8’i eline aldı. Firma, Galaxy Z Fold8 ve Z Fold8 Ultra'yı temel alan özel "Legends" (Efsaneler) koleksiyonunu resmi olarak duyurdu.

Sinema dünyasının efsanevi karakterlerinden ilham alan bu yeni koleksiyonda Scarface, The Godfather, ve Joker temalı üç farklı tasarım yer alıyor. Cihazların lansmanı, Samsung'un yeni katlanabilir telefon serisinin küresel çaptaki çıkış süreciyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Fiyatları da tahmin edebileceğiniz gibi uçuk.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Caviar, Altın Kaplama ve Sinema Efsaneleriyle Donatılmış Ultra Lüks Galaxy Z Fold8 Koleksiyonu Tanıttı
cavi
Ekran Resmi 2026-07-31 07.52.16

617 bin TL’ye varan fiyatlarla satılacaklar

cavi

Caviar, standart cihazların arka panellerini tamamen kaldırarak yerine "sıcak klozone emaye" adı verilen geleneksel bir kuyumculuk tekniğiyle hazırlanmış özel sanat çalışmaları yerleştirdi. Bu yöntemde renkli emayeler, tel çerçeveler içerisine el işçiliğiyle uygulanabiliyor.

Cihazların metal çerçeveleri, kenarları ve kamera çıkıntıları ise 24 ayar altın kaplama ile kaplı. Caviar, koleksiyondaki özel tasarımların her birinden dünya genelinde sadece 19 adet üreteceğini ve cihazların üretimi sınırlı tutarak koleksiyon değerini korumayı hedeflediğini belirtti.

Ekran Resmi 2026-07-31 07.52.16

Koleksiyondaki ilk iki model, standart Samsung Galaxy Z Fold8 kasası üzerine inşa edildi. Scarface versiyon, altın deseni zeminine yerleştirilmiş, beyaz takım elbiseli Tony Montana portresine ev sahipliği yapıyor. Bu modelin 256 GB depolama kapasitesine sahip başlangıç versiyonunun fiyatı 12.560 dolar (596 bin TL) olarak açıklandı. Aynı 12.560 dolarlık başlangıç fiyat etiketine sahip olan The Godfather versiyonu ise benzer şekilde 24 ayar altın çerçeve kullanıyor. Telefonun arka panelinde, filmin ikonik kukla ipleri motifi ve küçük kırmızı bir gül eşliğinde Don Vito Corleone tasviri yer alıyor.

Serinin üçüncü ve en üst seviye modeli ise Galaxy Z Fold8 Ultra modeli temel alınarak tasarlandı. Joker karakterine odaklanan bu modelin arka panelinde; elinde iskambil kağıtları tutan Joker'i resmetmek adına mor, yeşil ve bordo renkler tercih edilmiş. Galaxy Z Fold 8 Ultra tabanlı Joker modeli, 256 GB depolama seçeneği için 12.990 dolardan (617 bin TL) başlayan fiyatıyla serinin en pahalı üyesi konumunda.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

Android’den iOS’e Geçenlerin Tercihi Belli Oldu: İşte Eski Android Kullanıcılarının Satın Aldığı iPhone Modelleri!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Renault Boreal Hakkında İlk Şikayetler Neler, Alırsanız Sorun Yaşatır mı?

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com