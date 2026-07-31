Caviar, Altın Kaplama ve Sinema Efsaneleriyle Donatılmış Ultra Lüks Galaxy Z Fold8 Koleksiyonu Tanıttı

Caviar, Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold8 ve Z Fold8 Ultra modellerini temel alan 24 ayar altın kaplamalı "Legends" koleksiyonunu tanıttı.

Cihazların lüks versiyonlarını çıkarmasıyla tanıdığımız Caviar, şimdi de Samsung’un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold8’i eline aldı. Firma, Galaxy Z Fold8 ve Z Fold8 Ultra'yı temel alan özel "Legends" (Efsaneler) koleksiyonunu resmi olarak duyurdu.

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Sinema dünyasının efsanevi karakterlerinden ilham alan bu yeni koleksiyonda Scarface, The Godfather, ve Joker temalı üç farklı tasarım yer alıyor. Cihazların lansmanı, Samsung'un yeni katlanabilir telefon serisinin küresel çaptaki çıkış süreciyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Fiyatları da tahmin edebileceğiniz gibi uçuk.

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617 bin TL’ye varan fiyatlarla satılacaklar

Caviar, standart cihazların arka panellerini tamamen kaldırarak yerine "sıcak klozone emaye" adı verilen geleneksel bir kuyumculuk tekniğiyle hazırlanmış özel sanat çalışmaları yerleştirdi. Bu yöntemde renkli emayeler, tel çerçeveler içerisine el işçiliğiyle uygulanabiliyor.

Cihazların metal çerçeveleri, kenarları ve kamera çıkıntıları ise 24 ayar altın kaplama ile kaplı. Caviar, koleksiyondaki özel tasarımların her birinden dünya genelinde sadece 19 adet üreteceğini ve cihazların üretimi sınırlı tutarak koleksiyon değerini korumayı hedeflediğini belirtti.

Koleksiyondaki ilk iki model, standart Samsung Galaxy Z Fold8 kasası üzerine inşa edildi. Scarface versiyon, altın deseni zeminine yerleştirilmiş, beyaz takım elbiseli Tony Montana portresine ev sahipliği yapıyor. Bu modelin 256 GB depolama kapasitesine sahip başlangıç versiyonunun fiyatı 12.560 dolar (596 bin TL) olarak açıklandı. Aynı 12.560 dolarlık başlangıç fiyat etiketine sahip olan The Godfather versiyonu ise benzer şekilde 24 ayar altın çerçeve kullanıyor. Telefonun arka panelinde, filmin ikonik kukla ipleri motifi ve küçük kırmızı bir gül eşliğinde Don Vito Corleone tasviri yer alıyor.

Serinin üçüncü ve en üst seviye modeli ise Galaxy Z Fold8 Ultra modeli temel alınarak tasarlandı. Joker karakterine odaklanan bu modelin arka panelinde; elinde iskambil kağıtları tutan Joker'i resmetmek adına mor, yeşil ve bordo renkler tercih edilmiş. Galaxy Z Fold 8 Ultra tabanlı Joker modeli, 256 GB depolama seçeneği için 12.990 dolardan (617 bin TL) başlayan fiyatıyla serinin en pahalı üyesi konumunda.