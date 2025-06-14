Ticaret Bakanlığının üzerinde çalıştığı "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı"na göre cayma hakkı artık 14 günden 30 güne çıkarılacak.

Ticaret Bakanlığı, evden satış yapanları ve bu yolla alışveriş yapanları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırladı. "Doğrudan satış" olarak bilinen; mağaza olmadan, yüz yüze ya da telefon gibi yollarla ürün ya da hizmet sunulan bu sistem, artık daha güvenli ve adil hâle geliyor.

Yeni düzenlemeler hazırlanırken, sistemin daha güvenilir, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması amaçlandığı ve doğrudan satış şeklinin düzenli şekilde artması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendiği belirtildi.

Yeni düzenleme ile hangi değişiklikler gelecek?

Hazırlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun görüşüne sunuldu. Bu taslağa göre;

Satıcılar tüketiciye baskı yapamayacak, yanıltıcı ya da gerçekleşmesi imkânsız vaatlerde bulunamayacak.

Sisteme katılan kişiler, hiçbir zorlukla karşılaşmadan istedikleri zaman ayrılabilecek. Hatta ilk 30 gün içinde ayrılanların elindeki ürünler şirket tarafından geri alınacak.

Satış şirketleri artık yetki belgesiyle çalışacak. Bu belgeyi almak isteyen firmalar, ekstra belgelerle tüketiciye zarar vermeyeceklerini ispatlamak zorunda olacak.

18 yaş altı kişiler sisteme dâhil olamayacak.

Komisyon ve primler sınırlandırıldı. Şirketler, kazançlarının en fazla %40’ını bu ödemelere ayırabilecek.

Cayma hakkı 14 günden 30 güne çıkıyor. Yani ürün elinize ulaştıktan sonra 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden iade edebileceksiniz. Üstelik ödediğiniz tüm paralar, ekstra ücret talep edilmeden tek seferde iade edilecek.

Tabii kişiye özel hazırlanan ürünler, kolay bozulabilen ürünler ve montajı yapılmış ürünler cayma hakkının geçerli olmadığı durumlar olarak kabul edilecek. Yani bu tarz durumlarla sistemi suistimal etmenin önüne geçilecek.

Ayrıca artık şirketler, müşterilerin bilgi alabilmesi ve taleplerini iletebilmesi için çağrı merkezi, internet sitesi gibi iletişim kanallarını kurmak zorunda olacak. Böylelikle hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle birlikte hem satış yapanların hem de alışveriş yapanların hakları daha net ve güçlü hâle gelecek.