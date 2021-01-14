Hollywood aksiyon dünyasının efsane isimlerini bir araya getiren ve her filmiyle izleyicinin gönlündeki yerini daha da güçlendiren Cehennem Melekleri serisinin yeni, dördüncü filmini ne zaman izleyeceğiz? Cehennem Melekleri 4 ne zaman çıkacak? İşte konu ile ilgili bilinen tüm detaylar.

Amerikan aksiyon sinema dünyasının efsane ismi oyuncu, yönetmen senarist ve yapımcı Sylvester Stallone tarafından kaleme alınan ve 2010 yılında vizyona giren serisinin ilk filmi The Expendables Türkçesi ile Cehennem Melekleri filmi, 80’li ve 90’lı yılların efsane aksiyon oyuncularını bir araya getirmesi ile dikkat çekmiş ve büyük ilgi görmüştü. Daha sonra iki film daha vizyona girmiş ve Cehennem Melekleri serisi unutulmazlar arasına girmişti.

Her şey güzel ama son film olan Cehennem Melekleri 3 2014 yılında vizyona girmişti, yani üzerinden epey uzun bir süre geçti. Çıkacağı dedikoduları her yıl daha da artan Cehennem Melekleri 4 ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili filmin oyuncularının yaptıkları pek çok açıklama var. Yapılan tüm açıklamalara yakından bakalım ve yeni filmin çıkış tarihi ile ilgili ipuçlarını inceleyelim.

Cehennem Melekleri efsanesi:

Orijinal ismi The Expendables olan ve ülkemizde Cehennem Melekleri ismiyle yayınlanan film serisinin ilk senaryosunu Sylvester Stallone kaleme aldı ve diğer filmlerde de mutlaka ya hikaye ya da senaryo kısmında filme dahil oldu. Oyuncunun zaten başrol olduğunu hatırlatmaya gerek yok.

Filmler, eski efsanelerin yeniden toplanmasını konu alıyor ve buna uygun olarak her bir filmde 80’li ve 90’lı yıllarda Hollywood sinemasında aksiyon filmlerinin vazgeçilmezleri olan oyuncuları izliyoruz. Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger ve daha nice efsane ismi bu seride izleme şansımız oldu.

2010 yılında vizyona giren ilk filmden sonra Cehennem Melekleri 2 2012 yılında, Cehennem Melekleri 3 ise 2014 yılında kısa aralıklarla vizyona girerek serinin tam bir efsane haline gelmesini sağladılar. Ancak son filmden sonra aradan oldukça uzun bir zaman geçti ve hayranlar Cehennem Melekleri 4 için giderek sabırsızlanmaya başladı.

Stallone ekibi bırakmıştı:

Sylvester Stallone’nin film serisinin yaratıcı ve başrolü olduğu biliniyor. Bu nedenle usta oyuncunun aldığı her karar da filmin kaderi açısından kritik bir öneme sahip. Stallone, seri için ellerinde bol bol hikaye olduğundan ve pek çok yeni film çekileceğinden bahsederken bir anda karar değiştirmiş gibi Cehennem Melekleri 4 filminin, serinin son filmi olacağını söyledi.

Hayranları zaten üzen bu açıklama yetmezmiş gibi kısa süre sonra Stallone ekipten ayrıldığını da açıkladı. Oyuncunun ekipten ayrılma nedeni olarak ortak yapımcılardan Avi Lerner ile yaşadığı anlaşmazlık gösteriliyor. İkili arasında yeni filmin hikayesi, bütçesi, yönetmeni konusunda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Ancak Lerner ile tek sorun yaşayan Stallone değil.

Crews: “Cinsel istismarcılarla çalışmam!”

2016 yılında Avi Lerner bir Hollywood partisine katılıyor. Burada alkolü fazla kaçıran Lerner oldukça tatsız bir cinsel istismar olayına karışıyor ve hakkında soruşturma açılıyor. Elbette bu soruşturma hem Hollywood dünyasında hem de Cehennem Melekleri ekibinde büyük bir tepki ile karşılanıyor.

Ekipten en sert tepki veren ise sosyal meselelere karşı duyarlılığıyla bilinen oyuncu Terry Crews oluyor. Crews, “Bu soruşturma berbat bir durum ve benim bir çizgi belirlemem gerekiyor. Cinsel istismarcılarla çalışmam, bu onları korumak olur.” demişti. Yani Crews’un devam edip etmeyeceği tam olarak bilinmiyor.

Cehennem Melekleri eksiklerine rağmen şu sıralar yeniden toplanıyor:

Yaşanan tüm karmaşalardan sonrası Sylvester Stallone, 2018 yılında ekibe geri döndüğünü ve son filmin iki parça halinde olacağını açıkladı. Stallone dönmeden seriye dönmeyeceğini açıklayan Arnold Schwarzenegger ve Bruce Willis ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Stallone, ekibin yeniden toplandığı mesajını vermişti.

Serinin oyuncularından Randy Couture, Cehennem Melekleri 4 senaryosunu okuduğunu bir röportajda itiraf etmişti. Couture, “Senaryoyu geçen sene okudum ve gerçekten harikaydı ancak yapım aşamasında ne durumdayız bilmiyorum. Böyle yapımlarda perde arkasında çok fazla anlaşma yapılır.” demişti.

Van Damme’ın çocukları geliyor:

Cehennem Melekleri 4 filmi ile ilgili bilinen diğer bir gelişme de Jean-Claude Van Damme’ın Sylvester Stallone’ye teklif ettiği bilinen bir hikaye değişikliği. Buna göre; seride Van Damme’ın canlandırdığı Jean Vilain karakterinin ikiz kardeşi de seriye dahil oluyor ve ekibimiz yeni çıraklar yetiştirmeye başlıyorlar. Çıraklar, Van Damme’ın çocukları.

Serideki efsane isimlerin çocukları da büyüdü ve en az babaları kadar başarılı birer oyuncu oldular. Durum böyle olunca Van Damme’ın çocukları Kris ve Bianca Van Damme’ı seride görmememiz için hiçbir bahane kalmıyor. Gereken yalnızca küçük bir hikaye değişikliği.

Cehennem Melekleri 4 vizyon tarihi:

Seri hakkındaki haberlerebaktığımız zaman 2021 yılında gelecek bir noel hikayesinden, 2022 yılında gelecek dördüncü filmden ve daha sonra gelecek pek çok farklı yan hikayeden söz edebiliriz. Ancak bu yapımların gerçekten olup olmadığına dair elimizde yapımcı, yönetmen ya da oyunculara ait herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Açıklamalardan anlaşıldığı üzere bazı anlaşmazlıklar çözülürse ekip, yeni bir film için yeniden toplanabilir hatta senaryo bile hazır görünüyor. Hollywood dünyasının karmaşık ilişkileri çözülürse 2022 yılında Cehennem Melekleri 4 filmini, pandeminin de biteceğini umarak, sinemalarda izleyebiliriz.

Aksiyon filmlerinin efsane isimlerini bir araya getiren Cehennem Melekleri 4 filmi hakkında bilinen tüm detayları anlattık ve vizyon tarihi ile ilgili bir ipucu yakalamaya çalıştık. Cehennem Melekleri serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.