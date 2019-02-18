Cem Yılmaz'dan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Açıklaması

Türkiye'yi güldüren adam Cem Yılmaz, Organize İşler'in Netflix'te yayınlanmasına şaşırdığını belirtti.

Henüz vizyondaki ikinci haftasına girmişken bir anda Netflix'e satılarak büyük şaşkınlık yaratan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı hakkında bir açıklama da Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, durumdan daha önce haberdar olmadığını ve kendisinin de duruma şaşırdığını belirtti.

Ünlü komedyen, sevgilisi Defne Samyeli ile gittiği bir alışveriş merkezinin çıkışında kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Cem Yılmaz, kendisine filmin Netflix'e satılmasıyla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım. Benim filmlerim sinemada gösterime girecek. Benim öyle bir düşüncem yok."

Geçtiğimiz günlerde Karakomik Filmler'in gişe tarihinin bahara ertelendiğini duymuştuk. Görünen o ki Cem Yılmaz'ı sevenler bir süre daha beklemek durumundalar.

Gelelim bir başka dikkat çeken gelişmeye... Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Netflix'e satılması sonrasında sinema dünyası yeniden kaynamaya başladı. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeleri, filmin yapımcısı BKM'ye ve dağıtımcı CJ Entertainment'a karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeleri, cumartesi günü olağanüstü toplantı yaptı ve süreçten duyulan rahatsızlık sonrasında dava açacaklarını resmen belirttiler.

SİYAS'ın açıklaması şu şekilde:,

Ulusal basınımıza ‘Türk Sinemasında devrim' başlığı ile yansıyan bu gelişme, Türk sineması için devrim değil bir darbedir. Çıkan yasanın yaptırımlarının altı ay ertelenmiş olması nedeniyle bazı yapımcı şirketler, sezonun en yüksek gişe beklentili filmlerini belirsiz bir tarihe ertelemiş ve bu da sektörde büyük bir düşüş ve ekonomik krize neden olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızın Türk Sinemasının gelişimi için bizzat tam destek verdiği bu dönemde yaşanan durum, sadece gişe kaybı değil ülke sinemasına vereceği hasar nedeni ile milli menfaatlerimiz açısından bir yapımcının kar-zarar perspektifini çok aşan boyutta, büyük bir risktir.

Benzer bir travmanın tekrar yaşanmaması için kanun yapıcının dünyadaki mevcut örneklerdeki gibi süre sınırı getirmesini bekliyoruz.