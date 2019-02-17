Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’na Sinema Dünyasından Tepki

Halen daha vizyonda iken Netflix’te yayınlanan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmine, sinema dünyasından ciddi eleştiriler geldi.

Henüz daha vizyondaki ikinci haftasında iken dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından olan Netflix’te yayınlanması ile kullanıcıların heyacan duymasına yol açan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi, aynı heyecanı sinema sektörü tarafında bulamamış gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği’nde aktif olarak başkanlık görevini devam ettiren Birol Güven, bu konuda ciddi bir eleştiride bulundu.

Vizyonda gösterimi devam eden bir filmin, aynı zamanda dijital platformlarda da yayınlanmasının sinema sektörü için geri dönülmez zararlar verebileceğini belirten Güven, bu konudaki düşüncelerini çok net bir biçimde ifade etmiş oldu.

Böyle bir kararın, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği ile ortak alınmadığının da altını çizen Güven, BKM’nin kendi aldığı bir karar olduğunu belirtti. Ayrıca bu kararın, birlik tarafından da doğru bulunmadığı bilgisi, Sputnik Türkiye'nin yayınladığı açıklamalar arasındaki önemli detaylardan oldu.

Henüz daha neden bu kadar kısa bir süre içinde Netflix’te Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin yayınlandığı sorusu, gizlilik anlaşmasından ötürü cevaplanamıyor olsa da çeşitli açıklamalarla detaylar elde etmek mümkün oluyor.

Geride bıraktığımız dönemde sinema krizi yaşanırken, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın, anlaşma olmazsa filmini istediği yerde yayınlatacağını söylediği belirtiliyor. Bununla birlikte Netflix ile görüşmeler yaptığını söylediği de kaydedilenler arasında. Ancak yeni sinema yasası sonrasında çözülen kriz, ortada bir ikileme yol açmış gibi görünüyor.

Netflix kullanıcıları için büyük bir beğeni haline gelen, daha önce Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini sinemada izleyen kullanıcılar için de kimi noktalarda eleştiri sebebi olan bu gelişme, en çok da sinema sektörü tarafından büyük bir olumsuzluk ile karşılanmış oldu.