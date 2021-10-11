Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İsmi Değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini açıkladı.

Türkiye’nin gündeminde pek çok başlık varken bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından yapılacak açıklamalar da merakla bekleniyordu. Bu başlıklarından birisi de elbette koronavirüs idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek koronavirüsün ülkemizdeki seyrine dair ve iklim değişikliği hakkında da açıklamalar aldı.

Paris İklim Anlaşması’nın ardından ilk yapısal değişiklik geldi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı. Erdoğan, bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ve İklim Değişikliği Başkanlığı’nın kurulacağını da açıkladı.

Aşısızlara yönelik henüz bir uygulama yok:

Türkiye’de aşısızlara yönelik uygulamaların yürürlüğe alınıp alınmayacağı hakkında açıklamalar merakla beklenirkern Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında bu konuya dair bir açıklama yapmadı. Yalnızca aşılamada hedeflenen seviyelere ulaşmak istendiğini belirterek halkı aşılamaya davet etti. Ayrıca koronavirüse karşı tedbirlerin de devam etmesi gerektiğini vurguladı.