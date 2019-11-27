Hindistan'dan Kaybolan Ay Aracına Dair Yeni Açıklama

22 Temmuz'da fırlatılan Chandrayaan-2 aracı, talihsiz bir kaza sonucunda kaybedildikten sonra Hindistan'ın Ay yüzeyine iniş yapan dördüncü ülke olma hayali ertelendi. Olayla ilgili önceden yeterli açıklama yapılmamıştı. Yakın zamanda Hindistan hükûmeti tarafından birkaç ayrıntı daha verildi.

Hindistan, Ay yüzeyine iniş yapan dördüncü ülke olma hedefine sahipti. Ülke, daha önce 2008 yılında gönderdikleri Chandrayaan-1 aracıyla Ay'ın yüzeyine inmeden radarla su aramıştı.

20 Ağustos'ta yörüngeye giren Chandrayaan-2 aracıyla ilgili de her şey iyi gidiyordu. Uzay aracı Ay'ın yüzeyine başarıyla inmiş olabilseydi Ay'ın henüz keşfedilmemiş olan güney kutbunu keşfedecekti ve burada su ve mineral arayacaktı.

İniş esnasında keşif aracıyla bağlantı kesilmişti:

20 Ağustos'ta Ay'ın yörüngesine giren aracın, 384 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak yüzeye iniş yapması planlanıyordu. İniş aracı, uydu tarafından serbest bırakıldıktan kısa süre sonra kaybedildi.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), talihsiz olayla ilgili beklenen detaylara değinmedi. Yani tam olarak ne olduğuna dair kimse açıklayıcı bir bilgiye sahip değildi. ISRO'nun tek aktardığı bilgi, iniş aracıyla bir iletişim kopukluğunun yaşandığı ve verilerin inceleniyor olduğu oldu.

Olayın iç yüzüne dair yeni açıklamalar geldi:

Hindistan hükûmeti ise yakın zamanda yaşanan olayla ilgili detayları bildirdi. Aracın kaybedilme nedeni oldukça açık ve basitti. Aracın frenleri arızalandı ve böylece araç çarparak kaza yaptı. Hindistan Uzay Bakanı Jitendra Singh, "İnişin ikinci aşamasında hız, olması gerekenden fazlaydı. Şartlar tasarlanmış parametrenin dışında kalınca da Vikram, belirlenmiş iniş alanının 500 metre yakınına sert bir iniş gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Olayın neden olduğu ve arızanın nedeni üzerine daha fazla ayrıntı verilmedi. Bunun yanında ISRO'nun Chandrayaan-2 uydusunun Ay yörüngesi içerisinde sorunsuz bir şekilde bilgi topladığı belirtildi. Ajans, uydu üzerindeki sekiz gelişmiş gözlem aracının da tamamen olması gerektiği gibi çalıştığı bilgisini verdi. Singh tarafından yapılan açıklama, uzay aracının kaza yaptığını da kesinleştirmiş oldu.