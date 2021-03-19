ABD merkezli tuvalet kağıdı üreticisi Charmin, NFT alanına girme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre NFT ile imzalanacak tuvalet kağıtları, fiziksel olarak satışa sunulacak. Ürünlerden elde edilen gelir ise bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

Dünyayı kasıp kavurmaya başlayan NFT teknolojisinin son örneği, tuvalet kağıtları oldu. ABD'nin en bilindik tuvalet kağıdı üreticilerinden bir tanesi olan Charmin, NFT teknolojisiyle tuvalet kağıdı üretimi yapacağını açıkladı. Yalnız bu tuvalet kağıtları, NFT teknolojisinden alışmış olduğumuz üzere sadece dijital ortamda bulunmayacak. ABD'li tüketiciler, Blockchain imzalı tuvalet kağıtlarını satın aldıktan sonra kullanabilecekler.

Daha önceki haberlerimizde de bahsetmiş olduğumuz gibi; NFT teknolojisi o ürünün tek olmasını sağlıyor. Akıllı kontratlar aracılığıyla yapılan dijital imzalama işlemleri, herhangi bir dijital ya da fiziksel varlığın orijinal ve tek olduğunun anlaşılmasını sağlıyor. İşte Charmin tarafından üretilip NFT haline getirilecek olan tuvalet kağıtlarının her biri de tek ve değiştirilemez olacak.

Charmin yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre türünün tek örneği olacak olan tuvalet kağıtları, kar elde etmek için oluşturulmuyor. Şirket bu ürünlerin satışından elde edeceği geliri ekolojik dengenin sağlanması için çalışan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesine bağışlayacak. Ürünlerin fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için bilinmiyor.