Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Ayrı Ayrı Uygulama Kullanmaya Son: ChatGPT Artık Apple Health Verilerini Okuyabilecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, ChatGPT’ye Apple Health ve sağlık kayıtları entegrasyonu getiren "Health in ChatGPT" özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı.

Ayrı Ayrı Uygulama Kullanmaya Son: ChatGPT Artık Apple Health Verilerini Okuyabilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Günümüzde sağlık verilerimiz hastane portalları, giyilebilir cihazlar, akıllı saatler ve fitness uygulamaları arasında tamamen bölünmüş durumda. Her doktora gittiğimizde veya yapay zekâya bir şey sorduğumuzda aynı hikâyeyi baştan anlatmak zorunda kalıyoruz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

OpenAI, haftalık 300 milyondan fazla kullanıcının ChatGPT'ye tahlil sonuçları veya doktor randevusu öncesi hazırlık gibi sağlık soruları sorduğunu belirtiyor. İşte bu tıkanklığı aşmak isteyen şirket, "Health in ChatGPT" adı verilen yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı.

ChatGPT sağlık durumunuza daima hâkim olacak

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Apple Health üzerindeki verilerini ve desteklenen tıbbi kayıtlarını ChatGPT'ye bağlayabilecek. Bu sayede yapay zekâ, tekil sohbetler yerine kullanıcının genel sağlık durumunu, geçmiş tahlillerini veya günlük aktivite trendlerini göz önüne alarak çok daha kişiselleştirilmiş yanıtlar üretebilecek.

Bunun yanı sıra Apple Health ile senkronize çalışan üçüncü taraf fitness ve beslenme uygulamalarındaki veriler de Apple’ın platformu üzerinden ChatGPT'ye aktarılabilecek ancak şirket, uygulamalara özel bazı puanlama sistemlerinin servisler arasında aktarılamayabileceğini not düşüyor.

Özellik, öncelikli olarak ABD'deki kullanıcılara sunulmuş olsa da ileride tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com