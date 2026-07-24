Ayrı Ayrı Uygulama Kullanmaya Son: ChatGPT Artık Apple Health Verilerini Okuyabilecek!

OpenAI, ChatGPT’ye Apple Health ve sağlık kayıtları entegrasyonu getiren "Health in ChatGPT" özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı.

Günümüzde sağlık verilerimiz hastane portalları, giyilebilir cihazlar, akıllı saatler ve fitness uygulamaları arasında tamamen bölünmüş durumda. Her doktora gittiğimizde veya yapay zekâya bir şey sorduğumuzda aynı hikâyeyi baştan anlatmak zorunda kalıyoruz.

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OpenAI, haftalık 300 milyondan fazla kullanıcının ChatGPT'ye tahlil sonuçları veya doktor randevusu öncesi hazırlık gibi sağlık soruları sorduğunu belirtiyor. İşte bu tıkanklığı aşmak isteyen şirket, "Health in ChatGPT" adı verilen yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı.

ChatGPT sağlık durumunuza daima hâkim olacak

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Apple Health üzerindeki verilerini ve desteklenen tıbbi kayıtlarını ChatGPT'ye bağlayabilecek. Bu sayede yapay zekâ, tekil sohbetler yerine kullanıcının genel sağlık durumunu, geçmiş tahlillerini veya günlük aktivite trendlerini göz önüne alarak çok daha kişiselleştirilmiş yanıtlar üretebilecek.

Bunun yanı sıra Apple Health ile senkronize çalışan üçüncü taraf fitness ve beslenme uygulamalarındaki veriler de Apple’ın platformu üzerinden ChatGPT'ye aktarılabilecek ancak şirket, uygulamalara özel bazı puanlama sistemlerinin servisler arasında aktarılamayabileceğini not düşüyor.

Özellik, öncelikli olarak ABD'deki kullanıcılara sunulmuş olsa da ileride tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor.