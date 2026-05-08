ChatGPT Birinin İntihar Edebileceğini Düşündüğünde Artık Yakınlarına Haber Verecek

ChatGPT'ye gelecek olan yeni "Güvendiğin Kişi" özelliği sayesinde tehlikeli durumda olduğu düşünülen kişilerin yakınlarına haber verilecek.

OpenAI, ChatGPT için dikkat çeken yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu. “Trusted Contact” yani “Güvendiğin Kişi” adı verilen sistem sayesinde kullanıcılar, olası bir kriz anında yakınlarının haberdar edilmesini sağlayabilecek.

Özellik, özellikle ruh sağlığı ve güvenlik risklerine karşı ekstra bir destek katmanı olarak tasarlandı. Eğer ChatGPT, bir kullanıcının kendine zarar verme ya da intihar gibi konular hakkında ciddi şekilde konuştuğunu tespit ederse önceden belirlenen güvenilir kişiye bildirim gönderilebilecek.

ChatGPT artık yakınlarınıza haber verebilecek

Yeni sistem tamamen isteğe bağlı çalışıyor. Yani kullanıcı isterse aktif ediyor. 18 yaş üzerindeki ChatGPT kullanıcıları, hesap ayarlarından bir arkadaşını, aile üyesini ya da bakım veren kişiyi “Güvendiğin Kişi” olarak ekleyebiliyor.

Eklenen kişinin de daveti bir hafta içinde kabul etmesi gerekiyor. Kullanıcı dilediği zaman bu kişiyi değiştirebiliyor veya kaldırabiliyor. Aynı şekilde “Güvendiğin Kişi” olarak eklenen kişi de sistemden ayrılabiliyor.

Sohbetler paylaşılmayacak

OpenAI’ın özellikle altını çizdiği noktalardan biri ise gizlilik. Şirket, gönderilecek bildirimlerin oldukça sınırlı olacağını söylüyor. Yani yakınınıza sohbet kayıtları ya da mesaj içerikleri gönderilmeyecek. Sistem yalnızca ciddi bir güvenlik riski algıladığında kısa bir uyarı iletecek.

Süreç ise şöyle işliyor; önce ChatGPT, kullanıcının kendine zarar verme gibi konular konuştuğunu algılıyor. Ardından kullanıcıya güvendiği kişiyle iletişime geçmesini öneriyor ve gerekirse bu kişiye bildirim gönderilebileceğini belirtiyor.

Sonrasında ise OpenAI’ın özel eğitimli küçük bir ekibi durumu inceliyor. Eğer gerçekten ciddi bir risk olduğu düşünülürse güvenilir kişiye kısa bir e-posta, SMS ya da uygulama içi bildirim gönderiliyor.