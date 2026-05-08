Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT Birinin İntihar Edebileceğini Düşündüğünde Artık Yakınlarına Haber Verecek

ChatGPT'ye gelecek olan yeni "Güvendiğin Kişi" özelliği sayesinde tehlikeli durumda olduğu düşünülen kişilerin yakınlarına haber verilecek.

ChatGPT Birinin İntihar Edebileceğini Düşündüğünde Artık Yakınlarına Haber Verecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT için dikkat çeken yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu. “Trusted Contact” yani “Güvendiğin Kişi” adı verilen sistem sayesinde kullanıcılar, olası bir kriz anında yakınlarının haberdar edilmesini sağlayabilecek.

Özellik, özellikle ruh sağlığı ve güvenlik risklerine karşı ekstra bir destek katmanı olarak tasarlandı. Eğer ChatGPT, bir kullanıcının kendine zarar verme ya da intihar gibi konular hakkında ciddi şekilde konuştuğunu tespit ederse önceden belirlenen güvenilir kişiye bildirim gönderilebilecek.

İçerikten Görseller

ChatGPT Birinin İntihar Edebileceğini Düşündüğünde Artık Yakınlarına Haber Verecek
2
2

ChatGPT artık yakınlarınıza haber verebilecek

2

Yeni sistem tamamen isteğe bağlı çalışıyor. Yani kullanıcı isterse aktif ediyor. 18 yaş üzerindeki ChatGPT kullanıcıları, hesap ayarlarından bir arkadaşını, aile üyesini ya da bakım veren kişiyi “Güvendiğin Kişi” olarak ekleyebiliyor.

Eklenen kişinin de daveti bir hafta içinde kabul etmesi gerekiyor. Kullanıcı dilediği zaman bu kişiyi değiştirebiliyor veya kaldırabiliyor. Aynı şekilde “Güvendiğin Kişi” olarak eklenen kişi de sistemden ayrılabiliyor.

Sohbetler paylaşılmayacak

2

OpenAI’ın özellikle altını çizdiği noktalardan biri ise gizlilik. Şirket, gönderilecek bildirimlerin oldukça sınırlı olacağını söylüyor. Yani yakınınıza sohbet kayıtları ya da mesaj içerikleri gönderilmeyecek. Sistem yalnızca ciddi bir güvenlik riski algıladığında kısa bir uyarı iletecek.

Süreç ise şöyle işliyor; önce ChatGPT, kullanıcının kendine zarar verme gibi konular konuştuğunu algılıyor. Ardından kullanıcıya güvendiği kişiyle iletişime geçmesini öneriyor ve gerekirse bu kişiye bildirim gönderilebileceğini belirtiyor.

Sonrasında ise OpenAI’ın özel eğitimli küçük bir ekibi durumu inceliyor. Eğer gerçekten ciddi bir risk olduğu düşünülürse güvenilir kişiye kısa bir e-posta, SMS ya da uygulama içi bildirim gönderiliyor.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com