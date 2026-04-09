ChatGPT, Netflix’e Rakip Oluyor: Uygulama İçinden Film ve Dizi İzleyebileceksiniz

ChatGPT’nin sınırları hızla genişliyor. Daha düne kadar yalnızca sorularımıza yanıt veren bir yapay zekâ olan platform, artık adım adım bir “her şey uygulaması”na dönüşüyor. Bu dönüşümün son halkası ise doğrudan eğlence dünyasını ilgilendiriyor.
OpenAI ile Tubi’nin iş birliği sayesinde ChatGPT’ye gelen yeni özellik, kullanıcıların sohbet ekranından çıkmadan içerik keşfetmesini mümkün kılıyor. Üstelik bu sadece öneri almakla sınırlı değil; deneyim çok daha ileri gidiyor.
Artık “Ne İzlesem?” Diye Sormak Yetecek
Yeni özellikle birlikte ChatGPT’ye ne izlemek istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Yapay zekâ, sizin zevkinizi analiz ederek film ve dizi önerileri sunuyor ve bu içeriklere ulaşmanızı sağlıyor.
Bu da klasik streaming deneyimini tamamen değiştiriyor. Artık kategori kategori dolaşmak yerine, tıpkı bir arkadaşınıza sorar gibi ChatGPT ile konuşarak içerik bulup izleyebiliyorsunuz.
Netflix Tarzı Platformlara Farklı Bir Rakip Geliyor
Buradaki asıl kritik nokta, ChatGPT’nin doğrudan bir platforma dönüşme ihtimali. Çünkü kullanıcı, ayrı bir uygulamaya geçmeden içerik tüketmeye başlıyor.
Bu yaklaşım, özellikle Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi platformların alıştığımız kullanım modeline ters bir deneyim sunuyor. ChatGPT’nin sunduğu bu akış, daha hızlı ve daha kişisel bir içerik keşfi vadediyor.