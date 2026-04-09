Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

ChatGPT, Netflix’e Rakip Oluyor: Uygulama İçinden Film ve Dizi İzleyebileceksiniz

ChatGPT’ye entegre edilen Tubi ile kullanıcılar artık sohbet sırasında film ve dizi keşfedip doğrudan izleyebilecek. Yapay zekâ destekli öneri sistemiyle çalışan bu yeni özellik, streaming alışkanlıklarını kökten değiştirebilir ve Netflix gibi platformlara güçlü bir rakip doğurabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

ChatGPT’nin sınırları hızla genişliyor. Daha düne kadar yalnızca sorularımıza yanıt veren bir yapay zekâ olan platform, artık adım adım bir “her şey uygulaması”na dönüşüyor. Bu dönüşümün son halkası ise doğrudan eğlence dünyasını ilgilendiriyor.

OpenAI ile Tubi’nin iş birliği sayesinde ChatGPT’ye gelen yeni özellik, kullanıcıların sohbet ekranından çıkmadan içerik keşfetmesini mümkün kılıyor. Üstelik bu sadece öneri almakla sınırlı değil; deneyim çok daha ileri gidiyor.

Artık “Ne İzlesem?” Diye Sormak Yetecek

Yeni özellikle birlikte ChatGPT’ye ne izlemek istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Yapay zekâ, sizin zevkinizi analiz ederek film ve dizi önerileri sunuyor ve bu içeriklere ulaşmanızı sağlıyor.

Bu da klasik streaming deneyimini tamamen değiştiriyor. Artık kategori kategori dolaşmak yerine, tıpkı bir arkadaşınıza sorar gibi ChatGPT ile konuşarak içerik bulup izleyebiliyorsunuz.

Netflix Tarzı Platformlara Farklı Bir Rakip Geliyor

Buradaki asıl kritik nokta, ChatGPT’nin doğrudan bir platforma dönüşme ihtimali. Çünkü kullanıcı, ayrı bir uygulamaya geçmeden içerik tüketmeye başlıyor.

Bu yaklaşım, özellikle Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi platformların alıştığımız kullanım modeline ters bir deneyim sunuyor. ChatGPT’nin sunduğu bu akış, daha hızlı ve daha kişisel bir içerik keşfi vadediyor.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com