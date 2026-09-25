ChatGPT'nin Yeni Paketi Cep Yakacak: 500 Dolarlık "Pro Max" Geliyor!

OpenAI, ChatGPT abonelik seçeneklerine oldukça yüksek fiyatlı yeni bir paket eklemeye hazırlanıyor.

OpenAI'ın ChatGPT için şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı abonelik seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Pro Max" adı verilen bu paketin aylık 500 dolara mal olması bekleniyor.

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Henüz resmî bir duyuru gelmiş değil. Ancak OpenAI'ın sistemlerinde görülen bilgiler, şirketin profesyonel kullanıcıları hedefleyen yeni bir abonelik hazırlığında olduğunu gösteriyor.

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500 dolarlık pakette ne sunulacak?

Vergilerle birlikte 600 doları bulabilecek bu paket, özellikle saatler süren Work görevleriyle ve kod yazıp çalıştırabilen Codex'le yoğun çalışan profesyonellere göz kırpıyor. Buradaki fark, hız ve kapasitede kendini gösterecek.

500 Dolarlık Fiyatın Arkasında Ne Var?

OpenAI'ın bu planla ne kadar işlem gücü sunacağı henüz bilinmiyor. Şirketin 200 dolarlık Pro aboneliğine yeni kayıtları sistem yükü nedeniyle geçici olarak durdurduğu da daha önce gündeme gelmişti. Uzun süren ve yoğun işlem gücü isteyen yapay zekâ görevleri arttıkça, bu kapasitenin maliyeti de büyüyor.

Pro Max'in arkasında Cerebras'ın yapay zekâ için geliştirdiği özel işlemcilerden yararlanılabileceği de konuşuluyor. Ancak bu bağlantı henüz doğrulanmış değil. 500 dolarlık fiyatın hangi altyapı maliyetlerini karşılamak için belirlendiğini şimdilik bilmiyoruz.

Ne zaman tanıtılacak?

OpenAI'ın 29 Eylül'de San Francisco'da DevDay 2026 etkinliğini düzenleyeceği biliniyor. Pro Max sızıntısının etkinlikten yalnızca birkaç gün önce ortaya çıkması nedeniyle planın burada duyurulabileceği konuşuluyor.