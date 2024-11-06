Chery, İki Otomobilinin Fiyatında İndirime Gitti

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Çinli otomobil devi Chery'nin Kasım 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay Tiggo grubu modellere indirim yaptı. İşte Chery fiyatları...

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye geri dönüş yapan ve yılın en çok tercih edilen markaları arasına girmeyi başaran Chery, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Omoda5 Pro dışındaki otomobillerine indirim yaptı.

Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Kasım 2024 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız.

Chery araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Tiggo8 Pro Max 2.055.000 TL 1.910.000 TL
Tiggo7 Pro Max 1.820.000 TL 1.627.000 TL
Omoda5 Pro 1.650.000 TL 1.650.000 TL

Tiggo8 Pro Max fiyatları - Kasım 2024

chery tiggo8 pro fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.910.000 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 2.200.000 TL

Tiggo8 Pro Max opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Elektrikli Basamak 36.000 TL Intelligent, Exceptional

Tiggo7 Pro Max fiyatları - Kasım 2024

Chery Tiggo7 Pro fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.627.000 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.766.500 TL

Tiggo7 Pro Max opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk 25.000 TL Intelligent, Exceptional
Elektrikli Basamak 36.000 TL Intelligent, Exceptional

Omoda5 Pro fiyatları - Kasım 2024

chery omoda5 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Vision, Otomatik 1.650.000 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.700.000 TL
1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.726.500 TL

Omoda5 Pro opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk 25.000 TL Vision, Intelligent, Exceptional
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