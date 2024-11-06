Çinli otomobil devi Chery'nin Kasım 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay Tiggo grubu modellere indirim yaptı. İşte Chery fiyatları...
Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye geri dönüş yapan ve yılın en çok tercih edilen markaları arasına girmeyi başaran Chery, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Omoda5 Pro dışındaki otomobillerine indirim yaptı.
Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Kasım 2024 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız.
Chery araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Tiggo8 Pro Max
|2.055.000 TL
|1.910.000 TL
|Tiggo7 Pro Max
|1.820.000 TL
|1.627.000 TL
|Omoda5 Pro
|1.650.000 TL
|1.650.000 TL
Tiggo8 Pro Max fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Intelligent, Otomatik
|1.910.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Exceptional, Otomatik
|2.200.000 TL
Tiggo8 Pro Max opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Elektrikli Basamak
|36.000 TL
|Intelligent, Exceptional
Tiggo7 Pro Max fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Intelligent, Otomatik
|1.627.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Exceptional, Otomatik
|1.766.500 TL
Tiggo7 Pro Max opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Intelligent, Exceptional
|Elektrikli Basamak
|36.000 TL
|Intelligent, Exceptional
Omoda5 Pro fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Vision, Otomatik
|1.650.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Intelligent, Otomatik
|1.700.000 TL
|1.6 TGDI 183 HP, Benzinli
|Exceptional, Otomatik
|1.726.500 TL
Omoda5 Pro opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Vision, Intelligent, Exceptional