Çinli otomobil devi Chery'nin Kasım 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay Tiggo grubu modellere indirim yaptı. İşte Chery fiyatları...

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'ye geri dönüş yapan ve yılın en çok tercih edilen markaları arasına girmeyi başaran Chery, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay Omoda5 Pro dışındaki otomobillerine indirim yaptı. Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Kasım 2024 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız. Chery araba fiyatları - Kasım 2024 Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Tiggo8 Pro Max 2.055.000 TL 1.910.000 TL Tiggo7 Pro Max 1.820.000 TL 1.627.000 TL Omoda5 Pro 1.650.000 TL 1.650.000 TL Tiggo8 Pro Max fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.910.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 2.200.000 TL Tiggo8 Pro Max opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Elektrikli Basamak 36.000 TL Intelligent, Exceptional Tiggo7 Pro Max fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.627.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.766.500 TL Tiggo7 Pro Max opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 25.000 TL Intelligent, Exceptional Elektrikli Basamak 36.000 TL Intelligent, Exceptional Omoda5 Pro fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Vision, Otomatik 1.650.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.700.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.726.500 TL Omoda5 Pro opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 25.000 TL Vision, Intelligent, Exceptional Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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