Chery, Fulwin A9L isimli yeni sedan otomobilini duyurdu. Fişli hibrit yapıdaki otomobil, akıllara durgunluk veren menzili ile dikkat çekmeyi başaracak. Peki Chery Fulwin A9L'nin fiyatı ne olacak?

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi Chery, kendi ülkesinde dikkat çeken bir lansman düzenledi. Şirket, bu lansmanda "Fulwin A9L" olarak isimlendirdiği yeni sedan otomobilini duyurdu. Fişli hibrit yapıdaki otomobil, ultra yüksek menzili ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Chery Fulwin A9L ile ilgili detaylara yakından bakalım.

BYD Han DM-i gibi otomobillerle rekabet edecek Chery Fulwin A9L, 0,23'lük sürtünme katsayısı ile çok verimli bir otomobil. Hem ön hem de arka kısımlarında LED destekli aydınlatmalara ev sahipliği yapan otomobil, yarı gövdeye gömülü kapı kollarıyla gelecek. 5.018 milimetre uzunluğunda, 1.965 milimetre genişliğinde ve 1.500 milimetre yüksekliğinde olan otomobil, 3 metrelik dingil mesafesi ile oldukça büyük bir kabin sunacak.

Karşınızda Chery Fulwin A9L

Chery'nin lüks sedanı, oldukça modern bir yaşam alanı sunacak. Küçük olsa da oldukça yeterli tam dijital gösterge ekranının bulunacağı otomobil, orta panelde dev bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapacak. Aracın kontrolü de bu dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilecek. Öte yandan; LiDAR, dalga radarları, çevre görüş kameraları, panoramik kameralar ve ultrasonik radarlar gibi 27 sensörle donatılacak otomobil, hafızalı park etme, otoyol ve şehir içi otomatik pilot gibi özellikler sunacak.

Chery Fulwin A9L, en çok da kaput altıyla ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu otomobilde 1.5 litrelik turbo motor, 33,7 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya ile desteklenen bir elektrik motoruyla entege çalışacak. Chery tarafından yapılan açıklamaya göre Fulwin A9L, tam şarj ve yakıtla 2.000 kilometreye ulaşan birleşik menzil değerine sahip olacak.

Chery'nin yeni sedanı, 25 Mayıs itibarıyla Çin'de ön siparişe açılacak. Otomobilin fiyatı resmî olarak açıklanmadı ancak kaynaklara göre başlangıç fiyatı, 20 bin 700 dolar seviyelerinde olacak. 2026'nın ilk çeyreğine geldiğimizde ise Chery Fulwin A9L'nin küresel pazarlarda satışa sunulduğunu göreceğiz. Bakalım Chery, dikkat çekici bu otomobilini Türkiye pazarına getirecek mi?