Chris Evans’tan Kaptan Amerika Hayranlarını Üzecek Açıklama

Marvel Sinematik Evreni’nde Kaptan Amerika karakterini canlandıran Chris Evans’tan Marvel hayranlarını üzecek bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu karakteri tekrar canlandırmayacağını açıkladı.

Marvel çizgi romanlarında Ben Amca hariç kimse ölü kalmaz, marka değeri yüksek olan karakterler sürekli geri döner. Hatta Deadpool Marvel Evreni’ni Öldürüyor çizgi romanında Deadpool’a göre Wolverine’in gücü iyileşme değil popülerliktir.

Sinematik evrende ise işleyiş, görünüşe göre biraz daha farklı oluyor. Karakterler bir defa hikayeden çıktıklarında tamamen çıkmış oluyorlar. Örneğin Quicksilver karakteri öldükten sonra tekrar hikayeye dahil edilmemişti.

Evans geri dönmeyecek

Cuma günü The Graham Norton Show’a misafir olan ünlü oyuncu Chris Evans, Kaptan Amerika rolünü canlandırdığı sürenin resmi olarak sona erdiğine inandığını açıkladı. Başarılı oyuncu çok sayıda Marvel filminde Kaptan Amerika/Steve Rogers olarak karşımıza çıkmıştı. Evans, Yenilmezler: Son Oyun filminin yüksek uçlardaki finalinin ardından role dönmenin çok riskli olduğunu söyledi.

Evans, seride çok keyifli zaman geçirdiğini ve çok yüksek bir noktaya çıkmaya başardıklarını söylerken, bu noktada karaktere geri dönmesinin ise çok riskli olacağını ifade etti. Rolün kendisi için iyi bir deneyim olduğunu söyleyen Evans’a göre “böyle bırakmak” daha iyi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Avengers serisinin yıldızlarından Scarlett Johansson ile bir sohbet gerçekleştiren aktör, Marvel’a geri dönme ihtimaline kapıları tamamen kapatmamıştı. Karakteri çok sevdiğini söyleyen oyuncu, tekrar kostümü giyme ihtimali sorulduğunda “bilmiyorum” diyerek cevap vermişti.

Yenilmezler: Son Oyun’un tadını bozmak istemiyor

Evans, kesin bir şekilde hayır demediğini ancak evet de demediğini söylerken, üstünde çalıştığı başka projeler olduğunu da belirtti. Ona göre Kaptan Amerika, oldukça karmaşık bir hikayeyi tamamladı.

Karakterin geri dönecek olması durumunda bunun sadece para için yapılmaması gerektiğini söyleyen Evans, “Sadece seyirciler heyecanlanmak istiyor diye bunu yapamayız. Ne göstereceğiz? Hikayeye ne ekliyoruz? Pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Şu anda bu gerçek olacak gibi gelmiyor.” dedi.

Evans, Son Oyun’un finalinin tadını kaçırmak istemediğini de söyledi. Filmi çok önemsediğini belirten aktör, etkisinin kaybolmaması için de olduğu gibi bırakılması gerektiğini belirtti. Kaptan Amerika son olarak Avengers: Son Oyun filminde karşımıza çıkmıştı.