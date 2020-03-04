Marvel’in Bir Sonraki Mobil Oyunu Future Revolution Detay

Marvel’in bir sonraki mobil oyunu, Netmarble ortaklığıyla geliştirilen Future Revolution oyunu olacak. Bu oyun bir açık dünya rol yapma oyunu olarak tasarlanacak. Oyundan son fragman da geldi.

Aklınıza gelen neredeyse her tür mobil oyunun bir de Marvel versiyonu var. Sıra tabanlı dövüşlerden tutun da üç aynı renk taşı birleştirme oyunlarına kadar pek çok farklı Marvel oyunu var.

Markanın bir sonraki mobil oyunu ise bir açık dünya rol yapma oyunu olan Marvel Future Revolution olacak. Bu yılın PAX East etkinliğinde Marvel gizli bir panel yapmış ve Marvel: Future Revolution oyununu tanıtmıştı.

Yeni bir oyun deneyimi

Yeni oyunda karakterleri arka-üst kısımlarından göreceğiz. Oyundaki aksiyon ise yakın mesafe dövüş ile karakterlerin özel yeteneklerinin bir karışımı olacak gibi duruyor. Marvel oyun için yayınladığı videolarda da bu durumu açıkça gösteriyor.

Oyunda elbette pek çok farklı karakter yer alıyor. Bu karakterlerle envai çeşit belayı def etmeye çalışıyor, bir yandan da hikayede ilerlemeye ve olabildiğince gelişmeye çalışıyoruz. Ana hikaye elbette bir noktada bitecektir ancak oyun, yeni yapımlarla birlikte sürekli güncellenecektir.

Dünyalar çarpışıyor

Marvel bu oyun için daha önce de beraber çalıştığı Netmarble ile işbirliği yapıyor. Şimdiye kadar oyundaki karakterlerden kahraman olarak Captain Marvel, Captain America, Spider-Man ve Doctor Strange karşımıza çıkarken, kötüler köşesinde ise Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K., Yellowjacket, Green Goblin ve Red Goblin yer aldı.

Herhangi bir popüler süper kahraman dünyasında geçen bir oyun varsa o oyunda dünyalar mutlaka çarpışacaktır. Böylece karakterlerin bütün alternatif verisyonları bir araya getirilebilir, daha fazla hikaye oluşturulabilir ve farklı kişilerin aynı karakterleri birbirine karşı dövüştürebilmeleri açıklanabilir. Ayrıca daha fazla karakter demek daha fazla kozmetik ürün demektir.

Bu oyunda da çok sayıda evren bir araya geliyor ve yeni bir “Birincil dünya” oluşturuyor. Biz de bu dünyayı koruması amaçlanan Omega Flight ekibinin üyesi bir ajanı oynuyoruz. Çeşitli boyutlardan kahramanları toplayıp işe koyuluyoruz.

Oyunun final fragmanı bize oyun dünyası ve detayları hakkında yeni bilgiler de veriyor. Yeni Marvel oyunu Marvel: Future Revolution hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun başarılı olacak mı?