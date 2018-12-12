CIA'in Dehşet Verici Zihin Kontrol Yöntemleri Belgelendi

Amerikan İstihbarat Ajansı CIA'in zihin kontrolü için yaptığı deneylerin belgeleri ortaya çıktı.

Dünya'nın en güçlü istihbaratı olarak gösterilen CIA; filmlerde, kitaplarda ve gerçek hayatta da birçok komplo teorisinin başrol oyuncusu olmuştur. Bazı zamanlarda öne sürülen iddialar tamamen kurgu olsa da, bazen de insanın kanını donduran bilgiler gün ışığına çıkıyor.

Tabii ki konu CIA olunca iddiların doğruluğunu ispat etmek ve kanıtları bulabilmek biraz daha güç bir hal alıyor ancak hükümetin gizliliği kaldırılmış dosyalarını yayınlamasıyla nam salan "The Black Vault" sitesi, 20 senedir gizlenen ve hatta doğruluğu inkar edilen dökümanları yayımladı.

Uzun senelerdir CIA'in zihin kontrolü gerçekleştirebilmek adına canlılar üzerinde deneyler yaptığı söylentileri dolaşır. Fakat bu iddia her zaman gerçek dışı olduğu sebebiyle devlet yetkilileri tarafından yalanlanır ve sadece filmlere konu bir komplo teorisiymiş gibi gösterilirdi. Aslında birçok kişi tarafından CIA'in MKUltra isimli bir zihin kontrol programına sahip olduğu biliniyor. Bu program sayesinde belirli ilaçlar, elektrik akımları ve elektrotlar kullanılarak çeşitli deneyler gerçekleştiriliyor ve denekler istenilen şekilde kontrol ediliyor.

The Black Vault tarafından ortaya çıkarılan, "çok gizli" kategorisinde yer alan bu evraklar ise tüm bu teorilerin aslında kurgu deği birer gerçek olduğunu ispatlıyor. Belgeler, oldukça kötü bir şöhrete sahip olan MKUltra programı kapsamında, zihnin uzaktan da kontrol edilip edilemeyeceğini test etmek için köpeklerin denek olarak kullanıldıklarını ortaya çıkarıyor.

İstihbarat ajansı, ilk deneylerini köpeklerin kafalarına plastik kaska benzer bir cihaz takarak gerçekleştiriyordu. 1963 senesinde ise çok daha efektif sonuçlar alabilmek adına, operasyonla köpeklerin beyinlerinin içine elektrotlar yerleştirerek bu deneylere devam edildi. Bu sayede köpekleri açık havaya salıp uzaktan kontrol etmeyi başardılar ve köpeklerin hangi yöne gideceklerini, ne zaman durup ne zaman koşmaları gerektiğini kontrol altına alabildikleri bir sistem yaratıılar.

Programda çalışan bir kişinin yazmış olduğu rapor da yayınlanan evraklar arasında yer alırken, bu kişinin ismi titizlikle saklanmış görünüyor. Mevzu bahis kişinin yazmış olduğu raporda, yapılan deneylerin başarıyla sonuçlandığı, köpeklerin zihinlerinin uzaktan kontrol edilebildiği belirtiliyor. Aynı raporda bazı köpeklere elektrot takılma işlemlerinde hayvanların yaralandığı, zarar gördüğü ve bazı yan etkilere maruz kaldığı da bildiriliyor.

Şimdiye kadar öğrendikleriniz ile yeterince kanınız donmuş olabilir fakat deneyler bu kadarla da kalmıyor. Yayımlanan farklı raporlarda, CIA'in aynı zamanda siviller üzerinde de deneyler yaptığı; zihin kontrolü, psikoloijk işkence ve bilgi toplamak adına birçok farklı ilaç, radyo dalgaları ve elektro şok aletlerini kullandığı da ortaya çıktı.

Yayımlanan evrakların bazılarının belirli kısımları üstü kapatılmış, okunamayacak halde yer alıyor olsa da, kedilerin de dahil edildiği buna benzer daha birçok deneyin yapıldığı açıkça gözler önüne seriliyor.

PEKİ MKULTRA TAM OLARAK NEDİR?

MKUltra programı, CIA'in ABD hükümetine yardım edebilmek ve gerekli istihbaratı toplayabilmek adına her türlü deneye başvurabildiği bir program olarak biliniyor. Soğuk savaş yıllarında Sovyetler'in de buna benzer bir program yürüttüğüne inanan ABD hükümeti, CIA'ın gönülsüz olmalarına rağmen insanların üzerinde de deneyler yapmasına o yıllarda engel olmamış gibi gözüküyor.

Programın asıl amacı ise LSD gibi ağır kimyasal maddeler dahil birçok kimyasal maddeyi ve farklı yöntemleri insanlar üzerinde kullanarak, kişilerin davranışlarını ve mental durumlarını değiştirmek, kontrol altına almak, beyin fonksiyonlarını yönlendirmek.

Yayımlanan bu belgelerle ilgili önümüzdeki günlerde nasıl bir açıklama geleceği ise merakla bekleniyor. Bir yandan insanlığın büyük tepkisini çeken bu deneyler, bir yandan da komplo teorilerinin aslında pek de "komplo" olmadıkları ile ilgili düşünceleri doğuruyor.