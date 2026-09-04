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Arkasında Çıkarılabilir Aksiyon Kamerasıyla Gelen Telefon RugOne Xsnap 7 Pro Tanıtıldı

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RugOne, arkasında takıp çıkarılabilen aksiyon kamerası yer alan RugOne Xsnap 7 Pro telefonunu tanıttı.

Arkasında Çıkarılabilir Aksiyon Kamerasıyla Gelen Telefon RugOne Xsnap 7 Pro Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon pazarında sıra dışı tasarımlar görmeye alışkınız ancak RugOne’ın yeni modeli işi tamamen farklı bir boyuta taşıyor. RugOne Xsnap 7 Pro isimli model, arkasında takıp çıkarılabilir bir aksiyon kamerasıyla geliyor.

Telefonun arka tarafında yer alan üçlü kamera sistemindeki bir modül, gövdeden tamamen ayrılabilerek tek başına çalışan bağımsız bir aksiyon kamerası gibi kullanılabiliyor.

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Arkasında Çıkarılabilir Aksiyon Kamerasıyla Gelen Telefon RugOne Xsnap 7 Pro Tanıtıldı
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Karşınızda RugOne Xsnap 7 Pro

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Pazardaki DJI Osmo Nano veya Insta360 Go Ultra gibi 4K çekim yapan rakiplerinin bir adım gerisinde kalsa da bu entegre modül 133 derecelik ultra geniş açı merceğiyle 2.7K çözünürlükte 30fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Görüntülerin doğal kalması için bozulma düzeltme algoritmalarıyla desteklenen cihaz, kamera 360 derece döndürülse bile yazılımsal sabitleme sayesinde son derece akıcı görüntüler sunmayı vaat ediyor.

RugOne Xsnap 7 Pro sadece kamera yetenekleriyle değil, aynı zamanda zorlu çevre koşullarına karşı sunduğu üst düzey korumayla da öne çıkıyor. Cihaz, hem IP68 hem de IP69K dayanıklılık derecelerine sahip. Bu da telefonun yüksek basınçlı ve sıcak su püskürtmelerine karşı direnç gösterebildiği gibi, suya tamamen batırıldığında 30 dakikaya kadar sorunsuz çalışmaya devam edebildiği anlamına geliyor.

rug2 Cihazın kendi içerisinde yer alan 9.300 mAh kapasiteli devasa bataryası, bağımsız kameranın şarj ihtiyacını da karşılayan ana merkez konumunda. Ayrılabilir aksiyon kamerasının dahili bataryası tek başına 40 dakikaya kadar kesintisiz video kaydı yapabiliyor. Kamera telefona her takıldığında otomatik olarak şarj edildiği için toplam kayıt süresi 800 dakikaya kadar çıkartılabiliyor. Ayrıca kameranın kendi üzerindeki 64 GB dahili depolama alanı yaklaşık 8 saatlik 1080p video barındırabilirken, modül telefona takıldığı an içerik derhal telefonun 512 GB'lık ana hafızasına aktarılabiliyor.

Cihaz, 7 Eylül tarihinde Kickstarter üzerinden sınırlı sayıda teklifle 799 euro fiyat etiketiyle ön satışa açılacak. Kampanya sürecinin ardından ürünün küresel pazardaki genel satışı ise Ekim ayında başlayacak ve 999 dolar fiyatla çıkış yapacak.

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