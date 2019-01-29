Çin'de Akıllı Telefon Satışlarında Büyük Düşüş Yaşandı

Çin'deki akıllı telefon pazarı iki yıldır üst üste daralıyor. 2018 yılında yüzde 14 daralma yaşayan pazarı, 2019 yılında da zor zamanlar bekliyor.

Yayınlanan bir rapora göre Çin’in telefon satışları 2018 yılında çok keskin bir düşüş yaşadı. Yaşanan düşünün yüzde 14 olduğu da raporda yer aldı. Bu düşüşle beraber Çin, iki yıldır üst üste düşüş yaşamış oldu. Geçen yılki raporda, telefon satışlarının 2013 yılından beri gördüğü en düşük rakam olan 396 milyon adet telefon satıldı.

Rapora göre, piyasadaki 5 büyük akıllı telefon üreticisinin pazar payı 2017 yılında yüzde 73 iken, 2018 yılında yüzde 88 oldu. Bu üreticilerin arasında, birinci sıradaki Huawei ve üçüncü sıradaki VIVO marketin aksine büyüme gerçekleştirdiler. Yıllık telefon satış oranları 2017’ye kıyasla yüzde 16 ve yüzde 9 oldu. Huawei, gerçekleştirdiği yıllık 105 milyon adet satış rakamıyla pazarın yüzde 27’sini elinde bulunduruyor. Bu rakam ayrıca şirketin 2012 yılından beri yakaladığı en büyük pazar payı.

OPPO her ne kadar ikinciliğini korumaya devam ediyor olsa da üçüncü olan VIVO ile arasındaki fark gittikçe azalıyor. 2017 yılında 10 milyon olan fark, 2018 yılında 2 milyondan daha az hale geldi. Xiaomi’nin satışları da yüzde 6 oranında düşmüş. Marketteki daralma göz önüne alındığı zaman pazar payı yüzde 12 artmış diyebiliriz. Apple, Çin pazarındaki tek Amerikalı olarak gözümüze çarpıyor. Pazardaki konumu 5. sırada ama yüzde 13’lük bir düşüş yaşamış.

Raporda ayrıca 2019 yılı için tahmini olarak yüzde 3’lük bir düşüş bekleniyor. Piyasaya hakim olan üreticilerin nefes alacak yerleri kalmadı. Bölgede ilginç bir trend de başladı. Tüketicilerin en son çıkan ve en kaliteli olan telefonlara ilgisi artmaya başladı. Bu trendin bir sonucu olarak 2021 yılında akıllı telefonların ortalama satış fiyatının 400 doları (güncel kurla 2126 TL) geçeceği tahmin ediliyor.