Asya bloğunun teknoloji ve ticaret devi Çin'de İnternet kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı. Hazırlanan rapora göre ülkenin İnternet penetrasyon oranı da %71,6'ya ulaştı.

Ticari gücü ve ekonomisiyle dünya ticaretinde önemli ölçüde söz sahibi olan Çin, çevrim içi teknolojilerini de ihmal etmiş değil. Asya bloğunun büyük güçlerinden olan ülkede hâlihazırda İnternet kullanıcılarının sayısı 1 milyarı aşmış durumda.

Alibaba Group Holding gibi teknoloji şirketlerinin aktivitelerinin büyük bir payı olan bu gelişme, Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC) tarafından açıklandı. Kuruma göre ülkedeki İnternet kullanıcısı sayısında geçen yıla kıyasla %8’lik bir artış kaydedildi. Bu artışla birlikte İnternet kullanıcısı sayısı 1 milyarı geride bıraktı.

İnternet penetrasyon oranı bir hayli yükseldi:

Rapora göre Çin'in İnternet penetrasyon oranını %71,6’ya çıkmış durumda. Ülkenin nüfusu ve her yerde olduğu gibi Çin'de de teknolojiye duyulan ihtiyaç ve merağın bundaki etkisi büyük. İnternet penetrasyon oranı, bir ülkenin toplam nüfusunun yüzde kaçının İnternet kullandığını ifade etmekte.

Raporun oluşturulduğu dönemde ülkedeki teslimat hizmetleri %15 artarken kullanıcı sayısı 468 milyon oldu. Bu, Çin'deki tüm İnternet kullanıcılarının neredeyse yarısının çevrim içi teslimat kullandığı anlamına geliyor.

Video akış platformları yüzde altı oranında büyüdü

Taksi hizmetleri yıl içinde %17 büyüyerek kullanıcı sayısını 396 milyon kişiye çıkarırken TikTok'un Douyin adlı Çince versiyonu gibi video akış platformları da %6 büyüyerek 943 milyon kullanıcıya ulaştı.

Online yayın hizmetlerinin izleyici sayısı %13 artarak 637 milyon kişiye ulaşırken İnternet’ten alışveriş yapanların sayısı bir önceki döneme göre %8 artarak 812 milyon kişi olarak kaydedildi. Son olarak, rapora göre, Alibaba'nın Alipay ve Tencent'in WeChat hizmetlerinin hâkim olduğu ödeme sistemlerinin kitlesi de %8 artarak 872 milyon kişiye ulaştı.