Çin'in Ay'da Üs Kurma Planları Ne Kadar Gerçekçi?

Çin'in planladığı Ay görevlerinden bir tanesi de, gezegenimizin uydusunda bir üs kurmak. Peki bunu yapabilir mi? Şu an elimizdeki teknolojilerle bu mümkün mü?

3 Ocak 2019’da Çin, Ay’ın karanlık yüzüne iniş yapmıştı. Çin, bunun ardından üç Ay görevi daha gerçekleştireceğinin duyurusunu yapmış, bu görevlerden birinin de Ay’da üs kurmak olduğunu söylemişti.

Ay’da üst kurmak, gezegenimizin uydusunu kolonize etmek insanlığın en büyük tutkularından bir tanesi. Üstelik teknolojik gelişmeler ve Ay’ın kutuplarında keşfedilen su da bu tutkuyu iyice perçinledi. Peki Çin bu hedefi gerçekleştirmeye ne kadar yakın?

İlk olarak, insanlar Ay’a gitmeden önce robotlarla bir ay görevi gerçekleştirilmeli ve insanlar için gerekli olan altyapı ve sistemler kurulmalı.

Ay’ın ortamı, yüksek vakum koşulları bakımından oldukça hassas, sıcaklık ve güneşten gelen radyasyonlar konusunda da oldukça dalgalanmalı durumlar yaşanıyor. Tüm bunlardan daha önemlisi ise henüz uzayın ve Ay’ın uzun vadede insan bedeni üstündeki etkileri tam olarak bilinmiyor.

Çin, Chang’e-4 görevinde Ay’a tohumlar göndermişti. Bu, Çin’e gönderilen ve filizlenen ilk bitki göreviydi ve yaşanan bu gelişme ileride Ay’a kurulacak üste bir kilometre taşı görevi görüyor. Çin ayrıca, Ay’ın yüzeyinden incelemek için toprak örnekleri de topladı. Alınan toprak örneğinin incelenmesi, yer altında bir habitat oluşturabilmek için büyük bir önem taşıyor.

3 Boyutlu Baskılar

Ay’da kurulacak üssü inşa etmek için gereken tüm muhtemel teknolojiler arasında 3B baskı en efektif olanı. Çin, 3B baskıları üssün hem içinde hem de dışında kullanmak istiyor.

Ancak uzayda 3B baskıları yapabilmek oldukça zor. Ay’ın çok az yerçekimli ortamında 3B yazıcıların kullanılabilmesi için yeni teknolojilerin üretilmesi gerekiyor.

Gerekli Olan Yeni Materyaller

Dünyada oldukça efektif olan materyaller, Ay’da o kadar da verimli olamayabilir. Dolayısıyla 3B yazıcılarda kullanılan bileşenler ne olursa olsun, Ay’ın ortamına oldukça elverişli olmak zorunda. Araştırmacılar bu konuda adım adım ilerliyor, bu tarz bir görevde kullanılabilecek materyalleri geliştirmeye çalışıyorlar.

Mesela Almanya’daki araştırmacılar, yakın bir gelecekte 3B yazıcılarda kullanılabilecek ve az yerçekimli ortama uyum sağlayabilecek paslanmaz çeliği bulmayı umut ediyor. Ayrıca NASA da sıfır yerçekimli ortamda 3B yazıcı teknolojisinin kullanılabileceğini gösterdi.

Ay’da Yaşamak

İnsan organları, dokuları ve hücreleri yerçekimi konusunda oldukça hassas, dolayısıyla insan hücrelerinin fonksiyonlarını rejenerasyonunu anlamak oldukça önemli.

Peki ya astronotlar Ay’dayken hastalanırsa ne olacak? Dünyadaki ilaçlar orada da işe yarayacak mı? Eğer ki astronotlar Ay’da yaşamaya başlarsa bu tarz temel soruların cevaplarının da bulunması gerekiyor. Yani 3B biyoyazıcılar bu tarz görevlerde oldukça kritik rollerde olacak.

Rusya’nın mikro yerçekimli ortama uyumlu 3B biyoyazıcılar konusundaki gelişmelerini gözümüzün önüne getirdiğimizde, Ay’da kurulacak insanlı bir üssün sadece 10-15 yıl gerisinde olduğumuzu düşünmek işten bile değil.