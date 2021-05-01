Çin hükümetinin gıda israfının önüne geçmek için yürürlüğe koyduğu bir yasa kapsamında, mukbang videolarının paylaşımı yasaklandı. Bu türden paylaşımlar yapmaya devam eden kişilere para cezası uygulanacak.

Özellikle Çin'de popüler olan ve ardından tüm dünyaya yayılan, bol gürültülü ve ağız şapırdatmalı mukbang videoları, Çin'de yasaklandı. Önlerinde türlü türlü yiyecek bulunan ve bunları büyük bir iştahla (!) yiyen YouTuber'lar, artık bu türden videolar paylaşmaları durumunda para cezası ile karşılaşacaklar.

Yasağın kaynağı ise Çin'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan bir yasa. Kaynakları korumayı ve gıda israfının önüne geçmeyi hedefleyen bu yeni yasa kapsamında, açık bir şekilde gıda israfı yapılan mukbang videoları ve benzer konseptte içeriklerin yer aldığı tüm paylaşımlar artık yasak. Yasak, ülkedeki tüm video paylaşım platformlarda geçerli olacak. Yasağa uymayan kişilere 100 bin yuana (15 bin 451 dolar) varan para cezaları kesilecek.

Restoranlar, tabaklarında yemek bırakan müşterilerden para alacak:

Yasa kapsamında uygulamaya konan tek karar bu değil. Aynı zamanda müşterileri ihtiyaçtan fazla sipariş vermeye yönlendiren reklamlar da yasaklanacak ve restoranlar para cezasına çarptırılacak. Ayrıca marketlere son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri toptan satma zorunluluğu geliyor.

Yasayla birlikte gelen en garip uygulamalardan biri ise restoranlarda fazla miktarda yemeği yenmemiş şekilde tabaklarında bırakan müşteriler ile ilgili. Restoranlar, bu durumda müşterilerden para talep edebilecek.

Çin'in kentsel bölgelerinde her yıl yaklaşık 18 milyon ton yani yaklaşık olarak 30 ila 50 milyon insanı doyurmaya yetecek miktarda yiyeceğin israf edildiği biliniyor. Çin medyası yeni yasanın 'mantıklı ve sağlıklı yeme-içme alışkanlıklarına teşvik etme amacıyla' yürürlüğe konduğunu ifade ediyor. Kimi kesimlerce bu uygulamalar Çin'de gıda kıtlığına yorulsa da Çin medyası ve hükümet bu iddiaları kabul etmiyor.